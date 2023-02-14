دوري أبطال أوروبا: ميلان يسقط توتنهام بهدف نظيف لدياس

الاسباني براهيم دياس يحتفل بهدفه مع ميلان الايطالي ضد توتنهام الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو في ميلانو في 14 شباط/فبراير 2023

ميلانو (أ ف ب) – تغلب ميلان الايطالي بهدف نظيف للإسباني براهيم دياس على ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سان سيرو.

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وأحرز دياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة لتبقى المنافسة مفتوحة قبل لقاء الاياب في لندن بعد ثلاثة أسابيع.

وعاد ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، الى المسابقة القارية الأم للمرة الاولى بعد غياب سبع سنوات بعد تتويجه بطلا لايطاليا العام الماضي، ونجح في التأهل الى الادوار الاقصائية بعد غياب تسعة مواسم.

أما توتنهام، وصيف 2019، فيخوض الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 2019-2020.

وكان آخر ظهور لميلان في الادوار الاقصائية في البطولة خسارة مذلة 5-1 في مجموع المباراتين ضد أتلتيكو مدريد الاسباني في الدور ذاته من موسم 2013-2014.

وهذا اللقاء الخامس بين الفريقين قاريًا والثالث فقط في دوري الابطال منذ الدور ثمن النهائي أيضًا في المسابقة ذاتها في موسم 2010-2011، عندما سجل بيتر كرواتش الهدف الوحيد في لقاءي الذهاب والاياب على ملعب سان سيرو كان كفيلا بتأهل سبيرز الى ربع النهائي.

ودخل ميلان الى المباراة في أعقاب فوز أول في 2023 في مختلف المسابقات ضد تورينو الجمعة الفائت، بعد سلسلة كارثية من سبع مباريات من دون انتصار، خرج خلالها من ثمن نهائي الكأس المحلية وخسر الكأس السوبر أمام غريمه إنتر وتراجع الى المركز الخامس في الدوري بعدما كان مطاردًا مباشرًا لنابولي في الصدارة.

ولا يمر توتنهام بفترة أفضل، إذ وصل الى لومبارديا بعد خسارة مذلة 4-1 ضد ليستر سيتي في البرميرليغ السبت وسقط في ثلاث من مبارياته الخمس الاخيرة وسط انتقادات من المدرب الايطالي كونتي لعدم رضاه عن العمل في سوق الانتقالات.

كما يعاني سبيرز من غياب حارس مرماه وقائده الفرنسي هوغو لوريس لمدة ستة اسابيع على الاقل، ولاعب الوسط الاوروغوياني رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم بعد إصابته ضد ليستر سيتي، فيما غاب محرّك الوسط الدنماركي بيار-إميل هويبرغ بسبب الايقاف.

ولم يجر المدرب ستيفانو بيولي أي تغيير على تشكيلة ميلان التي بدأت ضد تورينو وقاد الفرنسي أوليفييه جيرو ودياس والبرتغالي رافايل لياو الهجوم.

وقام الروسونيري ببداية قوية ونجح في افتتاح التسجيل عندما رفع الالماني ماليك ثياو كرة من خلف المدافعين نحو مشارف المنطقة نحو المدافع الفرنسي تيو هرنانديز الذي فاز بثنائية في كرة هوائية مع الارجنتيني كريسيتان روميرو، قبل أن يسدد عن الجهة اليسرى من زاوية ضيقة داخل المنطقة، تصدى لها فرايزر فوستر، تابعها دياس برجله تصدى لها الحارس مجددًا قبل ان يكملها الاسباني برأسه في الشباك (6).

ولم يشهد الشوط الاول فرصًا تذكر باستثناء واحدة خطيرة لتوتنهام عبر سون هيونغ مين الذي تصدى الحارس لمحاولته لتتهيأ الكرة أمام هاري كاين تابعها ارتدت من العارصة، لكن الحكم رفع رايته في اشارة الى تسلل على الكوري الجنوبي (45).

وشهدت المباراة طابعًا دفاعيًا ودفع كونتي بالمهاجم البرازيلي ريشارليسون منتصف الشوط الثاني لمحاولة التعديل، وأتت الفرصة الخطيرة الاولى في الدقيقة 78 لميلان عندما وصلت كرة الى جيرو داخل المنطقة تابعها برأسه الى البديل البلجيكي شارل دي كيتلار تابعها رأسية أبعدها الدفاع الى ركنية.

وبعد ثوان، أتيحت فرصة أخرى لأصحاب الارض عندما رفع لياو عرضية عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، تابعها ثياو رأسية مرت بجانب القائم (79).

© 2023 AFP