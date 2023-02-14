دوري "أن بي ايه": يوكيتش يتألق في فوز ناغتس وخسارة ثانية للثنائي إرفينغ-دونتشيتش

لوس انجليس (أ ف ب) – تألق الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية وصاحب ثاني أفضل سجلّ في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، في فوز فريقه على ميامي هيت 112-108 الإثنين.

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في المقابل، تعرّض الثنائي كايري إرفينغ والسلوفيني لوكا دونتشيتش لخسارته الثانية في ثاني مباراة له منذ انضمام الأول إلى صفوف دالاس مافريكس الذي سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 121-124.

في المباراة الأولى، تفوق هيت في الربع الأول (36-27)، إلاّ أن ناغتس انتفض في الارباع الثلاثة الأخرى ليسيطر على المباراة بفضل يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين، والذي برز بفضل دقته (12 رمية ناجحة من أصل 14) ليسجل إجمالي 27 نقطة مع 12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ورغم غياب الثنائي الهجومي جمال موراي وأرون غوردون للإصابة، إلاّ أن نسبة نجاح ناغتس عن الرميات بلغت 58 في المئة، مع 6 لاعبين بين 10 و17 نقطة بفضل لعب جماعي توج بـ 34 تمريرة حاسمة.

وفي دالاس، وخلال المباراة الثانية التي جمعت بينهما فشل إرفينغ ودونتشيتش في قيادة فريقهما مافريكس للفوز. فبعد الخسارة أمام ساكرامنتو كينغز، مني الثنائي بخسارة ثانية توالياً على أرضه هذه المرة أمام مينيسوتا.

وعكست الهجمة الأخيرة تخبط هذا الثنائي حيث أن رمية ثلاثية كانت كفيلة بفرض التعادل والاحتكام إلى التمديد، إلاّ أن الكرة تنقلت بين إرفينغ ودونتشيتش قبل أن يهدرها الأول.

ورغم ذلك، بدا إرفينغ (30 عاماً) المنتقل حديثاً إلى مافريكس قادماً من بروكلين نتس استثنائياً في الربع الأخير بتسجيله 26 نقطة من اجمالي 36، أضاف إليها 12 متابعة. فيما ساهم دونتشيتش بـ 33 نقطة و12 متابعة وكان أول من دق ناقوس الخطر بعدما تأخر فريقه بـ 26 نقطة.

وبرز في صفوف تمبروولفز أنتوني إدواردز (32 نقطة) والفرنسي رودي غوبير الذي لم يفشل في أي رمية في مباراة خرج منها مع 21 نقطة و14 متابعة.

وتقدم تمبروولفز ثامن المنطقة الغربية على غولدن ستايت ووريرز الفائز على واشنطن ويزاردز 135-126.

وفي غياب ستيفن كوري، قاد الثنائي أندرو ويغينز وكلاي تومسون فريقهما للفوز، فسجل الأول 29 نقطة والثاني 27، فيما برز في صفوف الخاسر برادلي بيل (22) واللاتفي كريستابس بورزينغيس (27).

وخسر لوس أنجليس ليكرز الذي ما زال يصارع لحجز مقعده في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" أمام منافس مباشر هو بورتلاند ترايل بلايزرز 115-127.

تألق داميان ليلارد مع الفائز بتسجيله 40 نقطة، فيما تراجع ليكرز الذي خاض اللقاء من دون أفضل هداف في تاريخ الدوري ليبرون جيمس للاصابة للمركز الثالث عشر.

في المنطقة الشرقية، حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الثالث توالياً على حساب هيوستن روكتس 123-104.

واعتمد سفنتي سيكسرز على الثلاثي الهجومي جيمس هاردن (28 نقطة و10 تمريرات حاسمة) وتايريز ماكسي (26) والكاميروني جويل إمبيد (23).

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزه السابع توالياً على حساب سان أنتونيو سبيرز 117-109، بفضل نجمه دونوفان ميتشيل صاحب 41 نقطة.

ومني سان أنتونيو بخسارته الـ 13 توالياً.

في ماديسون سكوير غاردن، فاز نيويورك نيكس بالديربي أمام بروكلين نتس 124-106.

وتألق جايلن برونسون مع 40 نقطة في صفوف الفائز الذي يحتل المركز السابع بعد فوزه الثاني توالياً.

وفي مباريات أخرى، خسر شيكاغو بولز أمام أورلاندو ماجيك 91-100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام نيو أورليانز بيليكانز 100-103، وإنديانا بايسرز أمام يوتا جاز 117-123.

وفاز تشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 144-138.

© 2023 AFP