دول غربية تعبر عن "معارضتها القوية" لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية

© مناحيم كاهانا / ا ف ب

رجل يسير في مستوطنة عشوائية في الأول من شباط/فبراير 2023 تم بناؤها دون إذن من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

برلين (أ ف ب) – أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية الثلاثاء عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الجديدة.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأميركي "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".

وشددوا على دعمهم "لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف" المعنية.

وأضافوا "نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة".

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الأحد بأنه اتّخذ قرارا بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ردا على ما وصفها بأنها "هجمات إرهابية دامية في القدس".

أقيمت هذه المستوطنات "العشوائية" بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.

وانتقد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الذي وقّع على بيان الثلاثاء خطة إسرائيل الاثنين.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

© 2023 AFP