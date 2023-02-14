مانيلا تندد بتسليط مركب صيني "ضوء ليزر" على أحد قوارب خفر السواحل الفيليبيني

صورة التقطت بتاريخ 6 شباط/فبراير 2023 ووزعها خفر السواحل الفيليبيني في 13 شباط/فبراير تظهر المركب التابع لخفر السواحل الصيني يسلّط "ضوء أخضر" اللون على قارب تابع لخفر السواحل الفيليبيني في جزر سبراتلي

مانيلا (أ ف ب) – نددت الفيليبين الثلاثاء بالتصرفات "العدوانية" لمركب أسطول صيني متهم بتسليط "ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية" على أحد قوارب خفر السواحل الفيليبيني في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ما أفقد أفراد الطاقم القدرة على الرؤية بشكل موقت.

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ولفت وزير الخارجية الفيليبيني إلى أنه احتجّ لدى السفارة الصينية في مانيلا، وعارض بشكل رسمي "الأنشطة العدوانية الأخيرة التي قام بها خفر السواحل الصيني ضد سفن فيليبينية" في مياه البحر الصين الجنوبي.

وقعت الحادثة في السادس من شباط/فبراير على مسافة نحو 20 كيلومترا عن أرخبيل "سيكند توماس شول" في جزر سبراتلي حيث تتمركز قوات البحرية الفيليبينية، بحسب ما جاء في بيان خفر السواحل الاثنين.

وأفاد البيان أن المركب التابع للبحرية الصينية سلّط ضوء ليزر أخضر اللون "يستخدم لأغراض عسكرية" مرّتين على السفينة الفيليبينية، "ما أصاب طاقمها بالعمى الموقت".

وأشارت وزارة الخارجية في مانيلا إلى أن القارب الصيني أطلق "إشارات لاسلكية غير شرعية" ونفّذ "مناورات خطيرة (...) شكّلت تهديدًا لسيادة وأمن الفيليبين كدولة".

وكان قارب الدورية الفيليبيني يدعم "مهمة للتناوب وإعادة التموين" الأسبوع الماضي للجنود المقيمين على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية متروكة في منطقة الشعاب المرجانية "سيكند توماس شول" بهدف تأكيد مطالب مانيلا في المنطقة.

واعتبرت الولايات المتحدة الاثنين تسليط مركب صيني "ضوء ليزر" على قارب تابع لخفر السواحل الفيليبيني عملًا "استفزازيًا" و"خطيرًا"، في وقت يتجدد التوتر في العلاقات الأميركية الصينية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها الفيليبينيين، معتبرًا أن العملية الصينية "تهدّد بشكل مباشر السلام والاستقرار وتقوض حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي".

وذكّر بأن "الصين ليس لها حقوق بحرية مشروعة" في هذا الموقع.

© 2023 AFP