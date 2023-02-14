مانيلا تندد بتسليط مركب صيني "ضوء ليزر" على قارب لخفر السواحل الفيليبيني

صورة التقطت بتاريخ 6 شباط/فبراير 2023 ووزعها خفر السواحل الفيليبيني في 13 شباط/فبراير تظهر المركب التابع لخفر السواحل الصيني يسلّط "ضوء أخضر" اللون على قارب تابع لخفر السواحل الفيليبيني في جزر سبراتلي

مانيلا (أ ف ب) – استدعى الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الثلاثاء السفير الصيني لدي مانيلا للتعبير عن "قلقه الشديد" بعدما اتهم خفر السواحل الفيليبيني مركبًا صينيًا بتسليط "ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية" على أحد قواربه.

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وقالت الناطقة شيلوي فيليساريا-غرافيل إن ماركوس واجه السفير الصيني هوانغ شيليان "بشأن تزايد وتيرة وشدة الإجراءات التي تتخذها الصين ضد خفر السواحل الفيليبيني والصيادين الفيليبينيين ... وآخرها تسليط ضوء ليزر عسكري ضد سفن خفر السواحل لدينا".

ولفت وزير الخارجية الفيليبيني إلى أنه احتجّ لدى السفارة الصينية في مانيلا، وعبر بشكل رسمي عن استنكاره "الأنشطة العدوانية الأخيرة التي قام بها خفر السواحل الصيني ضد سفن فيليبينية" في مياه بحر الصين الجنوبي.

وقعت الحادثة في السادس من شباط/فبراير على مسافة نحو 20 كيلومترا عن أرخبيل "سيكند توماس شول" في جزر سبراتلي حيث تتمركز قوات البحرية الفيليبينية، بحسب ما جاء في بيان خفر السواحل الاثنين.

وأفاد البيان أن المركب التابع للبحرية الصينية سلّط ضوء ليزر أخضر اللون "يستخدم لأغراض عسكرية" مرّتين على السفينة الفيليبينية، "ما أصاب طاقمها بالعمى الموقت".

وأشارت وزارة الخارجية في مانيلا إلى أن القارب الصيني أطلق "إشارات لاسلكية بصورة غير شرعية" ونفّذ "مناورات خطيرة ... شكّلت تهديدًا لسيادة الفيليبين وأمنها كدولة".

وكان قارب الدورية الفيليبيني يدعم "مهمة للتناوب وإعادة التموين" الأسبوع الماضي للجنود المقيمين على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية راسية في منطقة الشعاب المرجانية "سيكند توماس شول" بهدف تأكيد مطالب مانيلا في المنطقة.

وقال خفر السواحل الفيليبيني إن "منع سفن الحكومة الفيليبينية عمدا من إيصال المواد الغذائية والإمدادات لعسكريينا... يمثّل تجاهلا صارخا وانتهاكا فاضحا لحقوق الفيليبين السيادية في هذا الجزء من بحر غرب الفيليبين".

وتُستخدم القوارب الخاصة عادة لنقل المواد الغذائية والمعدات ويرافقها خفر السواحل.

"استفزازي وخطير"

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفيليبينية تيريسيتا دازا إن "هذه التحركات العدوانية من جانب الصين مقلقة ومخيبة للآمال لأنها تأتي بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس" فرديناند ماركوس للصين في كانون الثاني/يناير.

وأشارت دازا إلى أن ماركوس ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفقا حينها على إدارة النزاعات البحرية بالسبل الدبلوماسية وبالحوار، دون اللجوء إلى القوة والترهيب".

في كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت مانيلا عن إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين وزارتَي الخارجية الصينية والفيليبينية لتجنب "أي سوء تقدير وسوء فهم" في بحر الصين الجنوبي.

وأكّد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين أن هذه القنوات اسُتخدمت خلال حادثة السادس من شباط/فبراير.

من جهتها، اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين الحادثة عملًا "استفزازيًا" و"خطيرًا"، في وقت يتجدد التوتر في العلاقات الأميركية الصينية.

وذكّر بأن "الصين ليس لها حقوق بحرية مشروعة" في هذا الموقع.

لكن الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين كان قد قال إن القارب الفيليبيني "توغل" في مياه ضمن السيادة الصينية من دون إذن.

وأكّد أن خفر السواحل الصيني تصرّف بشكل "مهني ومضبوط".

فرض خفر السواحل الصيني ومراكب تابعة للبحرية حصارا على "سيكند توماس شول" في آب/أغسطس لمنع القوارب الحكومية من الوصول إلى الجنود، بحسب خفر السواحل الفيليبيني.

والحادثة البحرية هذه هي الأحدث بين بكين ومانيلا اللتين يدور بينهما نزاع بشأن بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي والغني بموارد الطاقة والأسماك.

وتطالب بكين بكامل المساحة تقريبًا لكن الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي تطالب أيضًا بأجزاء من بحر الصين الجنوبي. وتجاهلت الصين حكمًا أصدرته محكمة دولية بأن ادعاءاتها ليس لها أساس قانوني.

مطلع شباط/فبراير، قررت الولايات المتحدة والفيليبين إعادة تسيير دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بهدف التصدّي لقوة الصين العسكرية المتصاعدة. وكشفتا عن اتفاق يفسح المجال أمام الجنود الأميركيين للوصول إلى أربع قواعد إضافية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

© 2023 AFP