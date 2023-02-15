الإمارات تخصص مساعدة إضافية قدرها 50 مليون دولار للمتضررين من الزلزال في سوريا

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صورة ملتقطة من الجو تظهر جرافة تزيل انقاض منزل منهار في بلدة جنداريس الواقعة في منطقة سيطرة فصائل المعارضة في 15 شباط/فبراير 2023 بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر ذاته

دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الاربعاء تخصيص مبلغ 50 مليون دولار إضافي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الإمارات.

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وتسبّب الزلزال الذي ضرب في السادس من الشهر الحالي سوريا ومركزه في تركيا المجاورة، بمقتل نحو أربعين ألف شخص في البلدين.

وكتبت وكالة أنباء الإمارات أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأضافت الوكالة أن 20 مليون دولار ستخصص "لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا".

وكانت الأمم المتحدة أطلقت الثلاثاء نداء طارئا لجمع 397 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر.

والأسبوع الماضي، اعلنت الإمارات في مرحلة أولى تقديم 13,6 مليون دولار كمساعدات إغاثية لسوريا، قبل أن تتعهد تقديم خمسين مليون دولار إضافية.

وتقود دولة الإمارات، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق العام 2018 بعد قطيعة دبلوماسية منذ اندلاع النزاع، الاستجابة الإقليمية لكارثة الزلزال.

وأرسلت الإمارات حنى الآن 38 طائرة تحمل 1243 طن من المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى 2893 خيمة للإيواء.

ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، سارعت الإمارات إلى إرسال أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية والطبية وفريق بحث وإنقاذ متخصص يضم 42 عضواً، إلى مدينة جبلة الساحلية المتضررة بشدة من الزلزال.

وزار وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سوريا والتقى بالرئيس بشار الأسد الأحد، في أول زيارة لمسؤول خليجي إلى دمشق منذ حصول الزلزال.

© 2023 AFP