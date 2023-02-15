الامم المتحدة تطلب 5,6 مليارات دولار للمساعدة الانسانية في أوكرانيا العام 2023

© ياسويوشي شيبا / ا ف ب/ارشيف

دمار في بلدة زاريخني الأوكرانية في 6 شباط/فبراير 2023

جنيف (أ ف ب) – طلبت الأمم المتحدة الأربعاء مبلغ 5,6 مليارات دولار لتلبية الحاجات الإنسانية لنحو 11,1 مليون شخص في أوكرانيا و4,2 ملايين لاجئ والمجتمعات المضيفة في أوروبا.

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وقال مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان "بعد قرابة السنة تستمر الحرب بحصد القتلى والحاق الدمار والنزوح يوميا وعلى نطاق هائل".

وأضاف "علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة للوصول إلى الجماعات التي يصعب الوصول إليها حتى تلك القريبة من خط الجبهة. معاناة الشعب الأوكراني متواصلة ولا يزال بحاجة إلى دعم دولي".

وتحتاج وكالة الأمم المتحدة التي تعني بالمساعدات الانسانية خلال العام الحالي إلى 3,9 مليارات دولار لمساعدة 11,1 مليون شخص في أوكرانيا و1,7 مليار دولار للاجئين.

وسيوجه الجزء الأكبر من المساعدات إلى بولندا البلد المضيف الرئيسي للاجئين في أوروبا الشرقية ومولدافيا التي يمر عبرها الكثير من الأشخاص للانتقال إلى دول أوروبية أخرى.

في كانون الثاني/يناير، تسجل نحو 4,9 ملايين أوكراني في إطار برنامج الحماية الموقتة للاتحاد الأوروبي وبرامج مماثلة في دول أوروبية أخرى إثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 على ما أفادت الأمم المتحدة.

وتشكل النساء والأطفال نحو 86 % من اللاجئين.

وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "أثبتت أوروبا أنها قادرة على تحرك مشترك جريء لمساعدة اللاجئين".

لكنه شدد "يجب ألا نعتبر هذه الاستجابة أو حسن ضيافة المجتمعات المضيفة على أنها تلقائية" مطالبا ب"دعم دولي متواصل (..) إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة".

"عواقب مروعة"

وشددت الأمم المتحدة في النداء على أن الحرب في أوكرانيا "كانت لها تداعيات عميقة على الوصول إلى سبل العيش وزعزعت استقرار السوق ولا سيما في الجنوب ومناطق الشرق ما يفاقم من المعاناة الإنسانية".

واضاف غراندي خلال مؤتمر صحافي أن "عواقب الغزو الروسي على هذا البلد مروعة".

وذكران أكثر من سبعة آلاف مدني قتلوا العام الماضي واصيب 12 ألفا بجروح لكنه اعتبر أنها حصيلة منخفضة.

وقالت الأمم المتحدة إن المؤن والسلع الأساسية الأخرى "لا تزال متوافرة بشكل واسع" في غالبية مناطق سيطرة كييف "لكن يصعب على الكثير من الناس دفع ثمنها من دون سيولة وبطاقات تموينية وإعانات".

لكنها أشارت إلى أن الحصول على هذه السلع "أصعب بكثير في المناطق المعرضة لقصف متواصل".

في 2022 تلقت الامم المتحدة 80% من المساعدة المطلوبة لاوكرانيا وتقدر ب4,3 مليار دولار. اما النداء لدعم اللاجئين - المقدر ب1,79 مليارا - فقد مول بنسبة 71%.

وقال غراندي "لقد حصلنا على تمويل جيد العام الماضي. نأمل في أن يستمر هذا الاتجاه".

© 2023 AFP