بطولة إسبانيا: بنزيمة يعيد التوازن لريال مدريد والفارق إلى 8 نقاط عن برشلونة

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قائد ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل بهز شباك إلتشي في الدوري الإسباني في 15 شباط/فبراير 2023.

مدريد (أ ف ب) – أعاد المهاجم كريم بنزيمة التوازن محليا إلى فريقه ريال مدريد حامل اللقب والمنتشي بتتويجه السبت بلقب مونديال الأندية في المغرب، بقيادته إلى فوز كبير على ضيفه إلتشي 4-صفر الأربعاء في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء (31 و45+1) رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة هدافي الليغا بفارق ثلاثة أهداف خلف مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر، بعدما افتتح ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الثامنة، واختتم البديل الكرواتي لوكا مودريتش المهرجان بالهدف الرابع (80).

واستعاد النادي الملكي نغمة الانتصارات المحلية بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه ريال مايوركا صفر-1 في المرحلة العشرين والتي غاب عنها بنزيمة بسبب الإصابة.

وهو الفوز الخامس عشر لريال مدريد هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة مقابل 56 لبرشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد إلتشي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم السبت قبل الماضي عندما تغلب على فياريال 3-1، عند تسع نقاط في المركز الأخير.

وأقام لاعبو إلتشي ممرا شرفيا للاعبي النادي الملكي الذين احتفلوا مع جماهيرهم بتتويجهم بلقب مونديال الأندية عقب الفوز على الأهلي المصري (4-1) في نصف النهائي، والهلال السعودي (5-3) في المباراة النهائية.

وخاض النادي الملكي المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الايقاف، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا ومواطنه إدين هازار والفرنسي فيرلان مندي بسبب الإصابة، والألماني طوني كروس بسبب آلام في المعدة.

وجلس الالماني انتونيو روديغر والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي أوريليان تشواميني على دكة البدلاء.

وكاد المدافع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (4).

ونجح أسنسيو التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة من داني كارفاخال فتلاعب بمدافعين وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتابعها زاحفة بيسراه على يمين الحارس إدغار باديا (8).

وكاد بنزيمة يضيف الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس باديا على دفعتين (11).

وجرب الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس باديا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (21).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع التشيلي إنسو ريكو اثر رأسية لبنزيمة من مسافة قريبة فانبرى لها الأخير بنجاح مسجلا الهدف الثاني (31).

وسدد الدولي النمسوي دافيد ألابا كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس على دفعتين (40).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة رودريغو داخل المنطقة من المدافع 4 فانبرى لها بنزيمة مجددا مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (45+1) رافعا رصيده الى 11 هدفا هذا الموسم.

وحرم الحارس باديا بنزيمة من الهاتريك عندما تصدى لتسديدته الزاحفة من داخل المنطقة (53).

وأبعد باديا تسديدة قوية "على الطاير" لأسنسيو الى ركنية (64).

وختم مودريتش المهرجان بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (80).

© 2023 AFP