دوري "أن بي ايه": هوليداي يحسم موقعة الشرق بين باكس وسلتيكس

جرو هوليداي (رقم 21) خلال مباراة فريقه ميلووكي باكس مع ضيفه بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ميلووكي، ويسكونسن، في 14 شباط/فبراير 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم جرو هوليداي موقعة زعامة المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس المتصدر بقيادة فريقه مليووكي باكس للفوز على أرضه 131-125 بعد التمديد الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وأكد هوليداي أنه يستحق التواجد في مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية للمرة الأولى منذ 2013 بتسجيله 40 نقطة، بينها ثلاثية في آخر 25.2 ثانية من الشوط الإضافي، ليهدي باكس انتصاره الحادي عشر توالياً.

ونجح ابن الـ32 عاماً في 8 من محاولاته الـ12 من خارج القوس، إحداها من قبل منتصف الملعب في الثانية الأخيرة من الربع الثالث ليقلص الفارق الى 5 نقاط بعدما كان بوسطن متقدماً قبلها بفارق 14، معادلاً أفضل أداء هجومي في مسيرته من ناحية مجموع النقاط ومحققاً أكبر عدد سلات ثلاثية خلال مشواره الذي بدأ عام 2009.

ولم يكن هوليداي المؤثر الوحيد في هذا الفوز الذي جعل فريقه على بعد نصف مباراة من سلتيكس المتصدر، إذ سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وتأثر سلتيكس بافتقاده لجهود نجميه المشاركين في مباراة كل النجوم جيسون تايتوم بسبب المرض وجايلن براون بسبب كسر في وجهه، إضافة الى ماركوس سمارت (التواء في الكاحل) وآل هوفورد (تورم في ركبته اليمنى).

وكان ديريك وايت أفضل لاعبي سلتيكس بتسجيله 27 نقطة، وأضاف مالكولم بروغدون 26 في لقاء أنهاه جميع لاعبي التشكيلة الأساسية بعشر نقاط أو أكثر، إضافة الى الثلاثي البديل مايك موسكالا (18) وبلايك غريفين وهاوزر (15 لكل منهما).

وفي المباريات الأخرى، فاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 120-109، لوس أنجليس كليبرز على جاره غولدن ستايت ووريرز 134-124، واشنطن ويزاردز على بورتلاند ترايل بلايزرز 126-101، وتورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 123-113.

© 2023 AFP