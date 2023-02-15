قانون إسرائيلي جديد يسهل التجريد من الجنسية في حالة الإدانة "بالإرهاب"

© جاك غيز / ا ف ب

مئات المحامين الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على مقترحات وزير العدل الجديد المثيرة للجدل والتي من شأنها تسييس العمل القضائي في تل أبيب في 12 كانون الثاني/يناير 2023

القدس (أ ف ب) – صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأربعاء على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة "بالإرهاب" ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل أو من القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها منذ العام 1967، إلى الضفة الغربية أو غزة.

وقال بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالا إرهابية".

تقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية والعشرات من العرب في إسرائيل، بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

وأضاف في تصريح سابق لوكالة فرانس عندما تم طرح مشروع القانون "مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية".

من جانبه، وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي القانون بأنه "تمييزي".

وأضاف "عندما يرتكب عربي جريمة يكون مواطنا يطبق عليه القانون بينما عندما يرتكب يهودي جريمة أكثر خطورة فإننا لا نسمع عن إسقاط جنسيته".

وينص القانون الجديد على بدء إجراء قضائي لرفض الوضع القانوني بناء على طلب من وزير الداخلية.

طرد

يحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو قطاع غزة". ويخضع القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس لحصار محكم منذ 2007,

الأربعاء أيضا، وافق نواب البرلمان الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب "إرهاب" في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات.

سبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته بعد اتهامه بأنه على صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في عام 2017، جردت محكمة إسرائيلية مواطنًا عربيًا من الجنسية بسبب هجوم ضد إسرائيليين. وكانت تلك سابقة استخدمت فيها إسرائيل تعديلًا تم إقراره في العام 2008 لإلغاء الجنسية الإسرائيلية بناء على قرار قضائي.

في ذاك العام، سحبت الدولة العبرية الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش).

حينها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل جردت 15 ألف فلسطيني من القدس الشرقية من حقهم في الإقامة منذ عام 1967 محذرة من أن هذه الممارسة قد تشكل "جريمة حرب".

"أبشع أشكال العنصرية"

وفي تعليقها على إقرار القانون، وصفته وزارة الخارجية الفلسطينية بأنه "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي".

وقالت الوزارة في بيان إن المصادقة على القانون تعد "تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

وأضافت أن القرار "يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية".

من جهته، قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن الكنيست الإسرائيلي أنشأ "نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق".

وأضاف في بيان أن النظامين "واحد لليهود وآخر للفلسطينيين ... ازدادت وتيرة العمل من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية".

© 2023 AFP