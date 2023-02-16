أن بي ايه: يوكيتش يقود ناغتس أمام مافريكس بتريبل دابل وعودة ليبرون تنعش ليكرز

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لوس انجليس (أ ف ب) – حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" الـ21 هذا الموسم ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه دالاس مافريكس 118-109 الاربعاء، ويعزز صدراته للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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أحرز أفضل لاعب في الدوري مرتين 14 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود ناغتس للفوز الثالث تواليًا، ليبتعد في الصدارة بفارق خمس مباريات عن ممفيس غريزليز الثاني مع 41 انتصارًا مقابل 18 هزيمة.

وغاب عن صفوف مافريكس الوافد الجديد كايري إرفينغ بسبب آلام في أسفل الظهر، فيما لم تُجدِ نقاط السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ37 نفعًا.

وعانى دالاس في غياب اللاعب الذي وصل من بروكلين نتس في نافذة الانتقالات الشتوية، وكان دونتشيتش الوحيد من بين اللاعبين الذين بدأوا أساسسيين الذي يصل الى عتبة العشر نقاط، على عكس أساسيي ناغتس الذين وصلوا إليها جميعًا.

في لوس أنجليس، عاد ليبرون جيمس الى صفوف ليكرز الجريح بعد غيابه للاصابة وساهم في فوز فريقه على نيو أورليانز بيليكانز 120-102.

لم يلعب ليبرون أي مباراة منذ أن حطّم رقم كريم عبد الجبار ليصبح أفضل هدّاف على الاطلاق في تاريخ الدوري الاسبوع الماضي بسبب مشكلة في الكاحل.

ولكنه عاد بقوة مسجلا 21 نقطة على غرار الوافد الجديد دانجيلو راسل، فيما كان أنتوني ديفيس الافضل في الفريق مع 28.

في بوسطن، عاد جايسون تايتوم بدوره بقوة مسجلا 38 نقطة ليقود سلتيكس للفوز على ديترويت بيستونز 127-109.

غاب تايتوم عن الخسارة ضد ميلووكي باكس الثلاثاء لكنه عاد وأمطر سلة الخصم بست ثلاثيات.

عزز بوسطن صدارته للشرقية وللدوري مع 42 انتصارًا و17 هزيمة وسيحتفظ بها أقله حتى مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الاسبوع الحالي.

في فيلادلفيا، سجل الكاميروني جويل إمبيد 29 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز للفوز 118-112 على كليفلاند كافالييرز.

أما في بروكلين، فحقق ميكال برديجز 45 نقطة هي الاعلى في مسيرته ليساهم في فوز نتس على ميامي هيت 116-105.

© 2023 AFP