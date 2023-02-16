إيرباص سجلت أرباحا صافية قياسية جديدة بلغت 4,2 مليارات يورو في 2022

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صورة التُقطت في 14 أيلول/سبتمبر 2022 لطائرة ايرباص بيلوغا XL تقترب من مطار تولوز-بلانياك في فرنسا

تولوز (فرنسا) (أ ف ب) – سجلت المجموعة الأوروبية للصناعات الجوية إيرباص أرباحا صافية قياسية جديدة في 2022 بلغت 4,2 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 1 بالمئة عن أرقام 2021، على الرغم من الصعوبات في زيادة إنتاج الطائرات بسبب مشاكل في شبكة مورديها.

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وجاءت هذه المعطيات في نتائج نشرتها مجموعة الصاعات الجوية لخميس.

وقالت المجموعة إنها سلمت 661 طائرة في 2022، من أصل 720 طائرة كانت ضمن خططها. وهي تنوي تسليم 720 طائرة لعملائها في 2023.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان "حققنا نتائج مالية قوية في بيئة تشغيلية غير مواتية حالت دون تعافي شبكتنا للتوريد بالوتيرة المتوقعة".

© 2023 AFP