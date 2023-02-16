الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة عسكريين باشتباكات مع مطلوبين بتجارة المخدرات

بيروت (أ ف ب) – أعلن الجيش اللبناني الخميس مقتل ثلاثة من عسكرييه خلال مشاركتهم في مداهمات لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في شرق البلاد.

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وأفاد الجيش في تغريدة على حسابه "استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا" في منطقة البقاع.

وكان الجيش أعلن في وقت سابق تنفيذ وحداته "عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات" في البلدة، لافتاً الى "تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران".

وغالباً ما ينفذ الجيش في تلك المنطقة مداهمات بحثاً عن مطلوبين بتجارة المخدرات، لا سيما حبوب الكبتاغون التي شهدت صناعتها ازدهاراً في البلاد خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة البقاع قرب الحدود السورية. ويُعد لبنان أيضاً ممراً أساسياً لعمليات التهريب من سوريا المجاورة.

© 2023 AFP