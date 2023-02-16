بطولة إيطاليا: "دربي برلوسكوني" بين ميلان ومونتسا الطموح

ميلانو (أ ف ب) – يلتقي فريقا سيلفيو برلسكوني السابق والحالي وجهًا لوجه السبت عندما يحلّ ميلان على مونتسا الطامح لمواصلة مشواره الرائع في موسمه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، في حين يفتتح نابولي المرحلة الثالثة والعشرين الجمعة بضيافة ساسوولو متطلعًا للبقاء على خطى ثابتة وهادئة نحو لقب أول منذ 1990.

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لا يزال مونتسا الفريق الوحيد في "سيري أ" من دون خسارة في العام الحالي، ويستقبل ميلان على خلفية سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة متطلعًا لتعزيزها وإلحاق المزيد من الضرر بالفريق الذي حقق مع برلوسكوني كل الالقاب الممكنة في حقبة ذهبية.

يحتل فريق المدرب رافاييلي بالادينو المركز العاشر برصيد 29 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس التاسع الذي أسقطه مونتسا ذهابًا وإيابًا هذا الموسم ويقدم كرة قدم تُنبئ ببقائه بين الكبار لفترة من الوقت.

منذ تولي بالادينو المهام في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، فاز مونتسا بثماني مباريات في الدوري من أصل 16، بعد أن فشل سلفه في تحقيق ذلك في الست الاولى. وَلوْ أن الموسم بدأ مع وصوله لكان يحتل راهنًا المركز الخامس بفارق الأهداف فقط عن الرابع.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني إنه يريد أن يسعى مونتسا للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل "وفي الذي يليه".

قد لا يكون من الحكمة التعويل كثيرًا على ما يقوله الرجل النافذ بالنظر إلى وعده بـ"حافلة مليئة بالمومسات" إذا تغلب مونتسا على أحد الثلاثة الكبار في إيطاليا.

لكن طموحه للنادي واضح وقد وضع الأموال في تصرفه؛ قدّر موقع "كالتشيو اي فينانتسا" المتخصص بالامور المالية إنفاقه عبر شركة العائلة القابضة "فينيفيست" بمبلغ 116 مليون يورو في النادي الذي كان في الدرجة الثالثة عندما استحوذ عليه في 2018.

أوكل أمور الفريق إلى يده اليمنى أدريانو غالياني المنحدر من مونتسا، والذي بنى فريقًا فرض التعادل على ضيفه إنتر 2-2 الشهر الماضي بالاضافة الى فوزه على يوفنتوس مرتين.

وبعد انتصاره على مضيفه بولونيا (1-0) في المرحلة الماضية، ستكون المهمة أصعب أمام ميلان المنتعش من فوز على ضيفه توتنهام الانكليزي (1-0) في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

كما أن لدى ميلان، الذي عاد في المرحلة الماضية الى سكة الانتصارات على حساب تورينو بعد سلسلة كارثية شهدت على خمس مباريات من دون فوز في الدوري بالاضافة الى خروجه من الكأس، طموح في المنافسة على مراكز دوري الابطال.

سبق للروسونيري أن أسقط منافسه 4-1 على ملعب سان سيرو في المباراة الاولى التي جمعتهما.

يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 41 نقطة على غرار روما الرابع وأتالانتا الثالث.

ويفتتح نابولي المرحلة الجمعة في ضيافة ساسوولو وهو يبتعد بفارق 15 نقطة عن إنتر الثاني وقبل سفره الى ألمانيا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي دوري الابطال الثلاثاء.

حقق الفريق الجنوبي خمسة انتصارات تواليًا في الدوري ويسير بثبات نحو لقب ثالث في تاريخه بعد 1987 و1990 بقيادة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا.

مساء الاحد، يستضيف إنتر أودينيزي متطلعًا للعودة إلى سكةالانتصارات بعد تعادله السلبي مع سمبدوريا الأسبوع الماضي.

لاعب تحت المجهر: أوسيمهن

يبدو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن في أفضل فورمة في مسيرته، يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا، بينها 8 في آخر 7 مباريات منذ بداية العام الجديد.

يتصدر أوسيمهن ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفًا © فيليبو مونتيفورتي / ا ف ب/ارشيف

لا يعوّل عليه نابولي فقط لقيادته الى المجد المحلي، بل لما الى تحقيق أول لقب في المسابقة الاوروبية الأعرق.

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