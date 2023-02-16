بطولة إيطاليا: ساليرنيتانا يقيل مدربه للمرة الثانية في غضون شهر وسبيتسيا يلحق به

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روما (أ ف ب) – أقال نادي ساليرنيتانا الايطالي الجريح مدربه دافيدي نيكولا للمرة الثانية في غضون شهر وعيّن البرتغالي باولو سوزا بدلا منه.

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وجاء في بيان مقتضب للنادي الاربعاء "يعلن ساليرنيتانا أنه يعفي السيد دافيدي نيكولا من مهامه كمدرب للفريق الاول".

في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت، أعلن ساليرنيتنا عن إقالة مدربه بعد الخسارة المذلة 8-2 أمام أتالانتا.

ولكن المالك دانيلو إيرفولينو غيّر رأيه بعد يومين ومنح الفرصة للمدرب الذي أبقى الفريق بأعجوبة في دوري الاضواء الموسم الماضي.

لكن ذلك لم يدم طويلا بعد سقوط الفريق الاثنثن ضد فيرونا (1-0)، أحد منافسيه للبقاء هذا الموسم.

ونشر ساليرنيتانا سريعًا صورًا تظهر سوزا في التدريبات وقال في بيان "يعلن ساليرنيتانا أنه توصل إلى اتفاق مع السيد باولو سوزا وأوكل إليه قيادة الفريق الأول".

أشرف البرتغالي (53 عامًا) على فيورنتينا بين 2015 و2017 ولعب لصالح يوفنتوس وإنتر في التسعينات. منذ مغادرته "سيري أ" درّب أيضًا بوردو الفرنسي، المنتخب البولندي وفلامنغو البرازيلي.

يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري على بُعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط، وأمام نقطتين من سبيتسيا السابع عشر الذي أقال بدوره لوكا غوتي الاربعاء.

يلتقي ساليرنيتانا مع ضيفه لاتسيو الاحد فيما يحل يوفنتوس على سبيتسيا.

وصل نيكولا (49 عامًا) الى ساليرنيتانا في شباط/فبراير 2022 عندما كان الفريق يحتل المركز الاخير في الدوري وفي طريقه الى الهبوط الى "سيري ب".

لكنه نجح في البقاء بين الكبار في المرحلة الاخيرة من الموسم الماضي بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، بعد أن خسر فقط مباراة واحدة من آخر ثماني وفاز بأربع.

© 2023 AFP