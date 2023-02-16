حكم بالسجن ثمانية أعوام على أستاذ جامعي بارز في إيران (محام)

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طهران في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022

طهران (أ ف ب) – حُكم على الأستاذ الجامعي الإيراني المؤثر سعيد مدني غفروخي الموقوف منذ أيار/مايو 2022 في طهران، بالسجن ثماني سنوات كما ذكر محاميه لوكالة فرانس برس الخميس.

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وقال المحامي محمود بهزاد راد "حُكم على موكلي بالسجن ثماني سنوات بتهمة تشكيل جماعة معادية وسنة واحدة بسبب دعاية ضد النظام"، موضحًا أن الحكم نهائي.

واعتقل غفروخي (62 عاما) أستاذ علم الاجتماع في جامعة العلامة الطباطبائي في طهران في منتصف أيار/مايو.

وقال محاميه إنه بسبب جمع الأحكام يفترض أن يمضي أطول عقوبة وهي ثماني سنوات.

ومدني نشر كتب عدة عن الآفات الاجتماعية في إيران ولا سيما الدعارة والعنف ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال أو إدمان المخدرات. وقد أوقف مرات عدة وحكم عليه بالسجن ست سنوات في 2012.

وصرح المحامي "منذ أن كان موكلي في السجن استشاره بعض المسؤولين لإيجاد سبل للتعامل مع العنف" خلال التظاهرات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني في أيلول/سبتمبر.

ونشر مدني من السجن في شباط/فبراير تحليلاً مطولاً للحركة الاحتجاجية تحدث فيه عن "رؤية إيران المستقبلية".

وأفرجت الجمهورية الإسلامية عن عشرات الشخصيات في الأيام الأخيرة في إطار عفو أصدره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بمناسبة عيد وطني.

© 2023 AFP