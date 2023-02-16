شيوعيون يونانيون وأتراك يبحثون معا عن الجثث بين أنقاض خلّفها الزلزال

انطاكية (تركيا) (أ ف ب) – تتهاوى بقايا حياة تحت هجمات الجرارات لإسقاط ركام مبنى انهار جراء الزلزال في تركيا، فتظهر عربة طفل أو حقيبة وثائق أو وسادات مغلفة بعناية.

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يقول اليكس وهو يوناني شيوعي في الـ27 من العمر قدم لمساعدة رفاقه الأتراك على إزالة الركام في مدينة أنطاكية بجنوب تركيا المتضررة بشدة جراء الزلزال، "إنهم لصوص ومجرمون!".

ويندد أليكس الذي يعمل في مجال البناء في بلاده، بالنوعية الرديئة للمباني حاملا على "الرأسماليين" الذين "بنوا بتكاليف متدنية لجني الأرباح" في كل أنحاء تركيا.

ويشيد أليكس الذي يعمل ضمن مجموعة من المتطوعين الشيوعيين، بـ"تضامن الفقراء" مبررا بذلك قدومه إلى تركيا رغم العلاقات المتوترة بين البلدين.

ويختلف البلدان الشريكان في الحلف الأطلسي، حول مسألة المهاجرين الوافدين إلى أوروبا وترسيم الحدود البحرية وحقول المحروقات في شرق المتوسط.

ويقول أليكس "السياسيون وحدهم يتواجهون، ليس الشعوب. الأتراك واليونانيون أشقاء".

وإزاء حجم الكارثة التي تسببت بسقوط حوالى 40 ألف قتيل في تركيا وسوريا، طرح البلدان خلافاتهما جانبا وأرسلت اليونان مساعدات.

وانهارت آلاف المباني جراء الزلزال بقوة 7,8 درجات الذي وقع قرابة الساعة 4,00 عند الفجر في وقت كان السكان نائمين.

والمبنى الذي ينقب أليكس ورفاقه في أنقاضه، لم يكن لديه على ما يبدو أي مقومات تسمح له بالصمود في وجه الهزة.

ولم يبق من طبقاته الأربع سوى تلة من الركام، باستثناء بعض أجزاء غرف فوق الحطام ينبغي هدمها من أجل القيام بعمليات التنقيب تحتها.

"كارثة حقيقيّة"

وأوضح تاكيس (33 عاما) الذي يعمل أيضا في مجال البناء في اليونان أن "القضبان المعدنية داخل الإسمنت تعود إلى الستينات، وهي رقيقة ومتباعدة للغاية... الفولاذ من نوعية رديئة، أحجار الطوب والإسمنت في غاية الهشاشة".

مسعفون يونانيون وأتراك في 15 شباط/فبراير 2023 بين أنقاض مبنى في أنطاكيا بجنوب تركيا دمره الزلزال © ياسين اكغول / ا ف ب

وخلص "إنها كارثة حقيقيّة".

يشير أوزغور يلديز المتطوع التركي لصحافيي وكالة فرانس برس إلى قضيب فولاذي صدئ منبثق من الركام، موضحا أنه يشير إلى "تأكسد الهيكل".

ويقول يلديز وهو منتج فيديوهات قصيرة "أحيانا أشعر بالحزن، لكنّني غاضب خصوصا طوال الوقت على الحكومة، ليس من أجل هذا المبنى القديم، بل من أجل كل المباني الجديدة التي انهارت".

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن 98% من المباني التي أتى عليها الزلزال تعود إلى ما قبل 1999، وهي السنة التي أُقرت فيها معايير أمان جديدة للمباني بعد زلزال سابق.

لكن معهد الإحصاءات الوطني أشار إلى أن قسما كبيرا من المباني المنهارة شيّد بعد 2001، ومن ضمنه 50% من المباني التي انهارت في أنطاكية، ما يتعارض مع تأكيدات إردوغان الذي أرسى النمو الاقتصادي التركي على القطاع العقاري ومشاريع البناء.

أمام المبنى المنهار الذي تتصاعد منه رائحة تحلّل، يقف رجل يراقب عمليات التنقيب.

الجثث الستّ التي انتشلت من تحته هي جثث شقيقته وزوجها وأولادهم الأربعة البالغين 4 و6 و10 و14 عاما. ويقول بصوت منخفض "شكرا أيها الأشقاء اليونانيون".

© 2023 AFP