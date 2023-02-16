قرغيزستان تستعيد 59 امرأة وطفلا من سوريا

بشكيك (قرغيزستان) (أ ف ب) – أعلنت سلطات قرغيزستان الخميس أنها استعادت نحو 60 امرأة وطفلا من مناطق النزاع في سوريا.

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توجّه الآلاف من بلدان وسط آسيا إلى العراق وسوريا منذ العام 2011 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المجموعات الجهادية.

وقالت وكالة أنباء قرغيزستان الرسمية "كابار" نقلا عن وزارة العمل "وصل 41 طفلا و18 امرأة قدموا من مناطق النزاع في سوريا إلى قرغيزستان".

وأضافت أنهم قدموا بصحبة موظفين من أجهزة الأمن ووزارة الخارجية.

تقدّر الحكومة بأن 800 مواطن قرغيزي على الأقل توجّهوا من الجمهورية السوفياتية السابقة إلى سوريا.

ولم توضح السلطات المكان المحدد لتواجد النساء والأطفال في سوريا لكنها لفتت إلى أن الأطفال سيوضعون في مركز لمساعدتهم على التأقلم مجددا.

وفي آذار/مارس 2021، أعيد 79 طفلا ولدوا لآباء من قرغيزستان بموافقة والداتهم اللواتي بقين في العراق.

تقضي عشرات النساء من آسيا الوسطى عقوبات في السجون العراقية لتورطهن في أنشطة منظمات جهادية.

وفي كثير من الحالات، يفترض بأن أزواجهن قتلوا في المعارك.

واستعادت جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنين من سوريا والعراق.

لكن تركمانستان التي تعد من بين بلدان العالم الأكثر انغلاقا لم تعترف بمشاركة أي من مواطنيها في نزاعات بالشرق الأوسط.

© 2023 AFP