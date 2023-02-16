يوروبا ليغ: التعادل سيّد الموقف في الفصل الأول من موقعة برشلونة-يونايتد

برشلونة (أ ف ب) – ينتقل مانشستر يونايتد الإنكليزي وبرشلونة الإسباني الى ملعب "أولد ترافورد" بعد أسبوع من الآن وهما على المسافة ذاتها، وذلك بتعادلهما 2-2 الخميس في معقل النادي الكاتالوني "كامب نو" ضمن ذهاب الملحق الفاصل المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

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وفي مباراة مثيرة أداءً ونتيجةً، تقدم برشلونة بواسطة ماركوس ألونسو (50) لكن سرعان ما أدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد (52) ثم تسبب بهدف التقدم الذي سجله الفرنسي جول كونديه عن طريق الخطأ في مرماه (59)، قبل أن يفرض البرازيلي رافينيا التعادل (76) ليرفع عدد المباريات المتتالية لفريقه من دون هزيمة الى 17 في جميع المسابقات.

وبعدما اعتادا على أضواء مسابقة دوري الأبطال التي جمعتهما مرتين في المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصراً، وجد العملاقان نفسيهما يتصارعان على بطاقة التأهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" نتيجة حلول النادي الكاتالوني ثالثاً في مجموعته في دوري الأبطال ويونايتد ثانياً في مجموعته في "يوروبا ليغ".

وخلافاً لما كان عليه الوضع حين فشل برشلونة في التأهل عن المجموعة الثالثة بحلوله خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، ويونايتد بحلوله وصيفاً في مجموعته الخامسة خلف ريال سوسييداد الإسباني، يقدّم الفريقان مستويات رائعة في الدوري المحلي إذ يتصدر الأول بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد فيما يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ بفارق 5 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف أمام أرسنال.

وتعود المواجهة الأخيرة بينهما الى عام 2019 حين كان يونايتد غارقاً في السبات الذي دخل فيه منذ اعتزال المدرب الاسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013، وبرشلونة في مستهل مرحلة التراجع.

في حينها خرج برشلونة منتصراً في ذهاب ربع النهائي 1-صفر خارج أرضه، قبل أن يجدد الفوز إياباً 3-صفر بفضل ثنائية لنجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

© 2023 AFP