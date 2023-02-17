أن بي ايه: باكس يحقق فوزه الثاني عشر تواليًا ويَقلق لإصابة أنتيتوكونمبو

لوس انجليس (أ ف ب) – تعرض العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في معصم يده خلال فوز فريقه ميلووكي باكس الثاني عشر تواليًا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، والذي جاء على حساب مضيفه شيكاغو بولز 112-100 الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

غادر أنتيتوكونمبو المباراة في بداية الربع الثاني بعد أن ارتطم بدعامة السلة بعدما كان يحاول القيام بتصدٍ للكرة.

قال تقرير طبي أوّلي من باكس إن لاعبه عانى من التواء في المعصم الأيمن، وأضاف مدربه مايك بودينهولزر أن التقارير "مشجعة...فحص الاشعة كان نظيفًا، لديه التواء. سنرى كيف سيشعر غدًا وفي الايام المقبلة لنقيّم حالته".

ومن المفترض أن يقود يانيس فريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم "أول ستار" الاحد ضد فريق الغربية بقيادة ليبرون جيمس.

وألقت إصابة أنتيتوكونمبو بظلالها على أداء ملفت آخر لميلووكي الذي يحتل المركز الثاني في الشرقية، خلف بوسطن المتصدر، بسجل 41-17.

وقاد بروك لوبيز بطل 2021 للفوز بتسجيله 33 نقطة و7 متابعات فيما ساهم جيفون كارتر بـ22 ليُلحقا ببولز الخسارة السادسة تواليًا.

في فينيكس، جلس الوافد الجديد كيفن دورانت في الصف الامامي وشاهد فريقه صنز يخسر على أرضه أمام لوس أنجليس كليبرز 116-107.

تم تقديم دورانت رسميًا للجماهير في فينيكس خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الخميس حيث أعلن أن النادي بات قريبًا من إنهاء جفاف عن اللقب طال انتظاره "أعتقد أنه لدينا كل العناصر لنحقق النجاح".

لكن لاحقًا على أرض الملعب، عانى صنز أمام كليبرز متألق سجل له كل من بول جورج وتيرينس مان 26 نقطة.

تقدم كليبرز الى المركز الرابع في الغربية (33-28) أمام صنز الخامس (32-28).

في المباراة الوحيدة الاخرى الخميس، حقق واشنطن ويزاردز عودة متأخرة رائعة خارج أرضه ليسقط مينيسوتا تمبروولفز 114-106.

سجل نجم ويزاردز برادلي بيل أكثر من 30 نقطة للمرة الثالثة في أربع مباريات، بعد أن أنهى المواجهة مع 35 نقطة، 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

© 2023 AFP