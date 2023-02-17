بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ المتصدر بضيافة "المزعج" مونشنغلادباخ

برلين (أ ف ب) – يجد بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، نفسه بضيافة "المزعج" بوروسيا مونشنغلادباخ السبت ضمن منافسات المرحلة 21 التي تشهد منافسة ضارية على الصدارة.

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وسبق لصاحب الأرض أن فاز على عملاق بافاريا 9 مرات في "بوندسليغا" منذ موسم 2011-2012.

بغض النظر عن نتائج الفريقين في السنوات الاخيرة، حيث فاز بايرن باللقب وحلّ مونشنغلادباخ ثلاث مرت فقط ضمن المراكز الأربعة الاولى، إلاّ أن المواجهة بينهما اكتسبت دائماً طابعاً تنافسياً.

منذ 2012، وهو العام الأخير الذي فشل خلاله بايرن في احراز لقب الدوري، لم يتمكن أي فريق من الفوز على عملاق بافاريا أكثر من خمس مرات باستثناء مونشنغلادباخ، حيث حصد الأخير 32 نقطة بمواجهة بايرن منذ موسم 2011-2012، وهو أعلى عدد من النقاط في الدوري في ذلك الوقت.

أضاف مونشنغلادباخ إلى إنجازاته، فوزاً تاريخياً على بايرن عندما سحقه 5-صفر في كأس ألمانيا موسم 2021-2022، وهي أكبر خسارة للبافاريين أمام منافس منذ حبة السبعينات.

غير أن التبديل الأبرز في صفوف مونشنغلادباخ منذ هذا الفوز الساحق، كان بتخليه عن حارسه يان سومر لصالح ميونيخ بالذات ليحل بين الخشبات الثلاث بدلاً من مانويل نوير المصاب بكسر في قدمه خلال ممارسته رياضة التزلج، حيث سيواجه السويسري رفاقه السابقين على ملعب "بوروسيا بارك" للمرة لأولى السبت.

قال مدرب مونشنغلادباخ دانيال فاركه أمام الصحافيين "سجلنا ضدهم يظهر أنه يمكن الاعتماد علينا في انتزاع النقاط من بايرن ميونيخ".

وأضاف المدرب الألماني الذي قاد فريقه للمركز العاشر برصيد 26 نقطة "بالنسبة لي، هي مجرد فرصة أخرى لنا لإضافة نقاط إلى رصيدنا".

في المقلب الآخر، يدرك الرئيس التنفيذي لبايرن وحارسه السابق أوليفر كان الخطر المحدّق بفريقه المتصدر مع 43 نقطة بمواجهة مونشنغلادباخ، خصوصاً أن أونيون برلين الثاني بفارق نقطة والذي يستقبل شالكه الأحد، وبوروسيا دورتموند الثالث بفارق 3 نقاط والذي يستقبل بدوره هرتا برلين في اليوم ذاته ينتظران دعسة ناقصة للانقضاض على الصدارة.

وحدهما أونيون وبوروسيا دورتموند فازا بجميع مبارياتهم الخمس منذ مطلع العام الحالي.

قال كان بعد فوز بايرن على باريس سان جرمان في عقر داره 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء "تبدو الأمور متقاربة في الوقت الحالي".

وتابع "الآن الأمر عائد إلى مونشنغلادباخ ونعلم أنهم ينتظرون منا أن نتعثر. لا نريد أن نقدم معروفا لأحد".

-لاعب تحت المجهر: يان سومر

فرض حامي عرين مونشنغلادباخ نفسه نجماً وسداً منيعاً أمام بايرن في آب/أغسطس الماضي، ليحقق رقماً قياسياً من 19 صدة ويفرض التعادل 1-1 خارج معقل فريقه.

حارس مرمى بايرن ميونيخ السويسري يان سومر يتصدى لتسديدة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان خلال لقاء الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا © ألن جوكار / ا ف ب

بعد ستة اشهر، انتقل سومر إلى بافاريا بدلاً من القائد الحارس الدولي نوير المصاب.

ولطالما كان سومر من الحراس الذين أزعجوا بايرن خلال السنوات الثماني والنصف التي قضاها في مونشنغلادباخ وامتلك سجلاً مذهلاً بمواجهة أبطال أمانيا خلال تلك الفترة، مع 7 انتصارات مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

وعلى الرغم من خسارة أفضل لاعب في صفوفه لصالح بايرن ميونيخ، تعهد المدير الرياضي لنادي مونشنغلادباخ رولاند فيركوس الاحتفال برحيل سومر بـ "وداع رسمي" قبل مباراة السبت.

وشدد على أن "يان يتطلع إلى ذلك وأنا متأكد من أن جماهيرنا كذلك".

ويستقبل أينتراخت فرانكفورت السادس (35 نقطة) ضيفه فيردر بريمن السبت، معولاً على مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل 9 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة هذا الموسم، ما يمنحه أفضل سجل مشترك في "بوندسليغا".

© 2023 AFP