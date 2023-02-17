دورة الدوحة: بيغولا تطيح بساكاري وتواجه شفيونتيك في النهائي

الدوحة (أ ف ب) – واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا الجمعة حملة الدفاع عن لقبها بنجاح وضربت موعدا ناريا مع الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة في المباراة النهائية لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب.

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واحتاجت شفيونتيك إلى 56 دقيقة فقط للتخلص من عقبة كوديرميتوفا بنتيجة 6-صفر و6-1 مؤكدة تفوقها عليها في المباراة الثالثة بينهما بعد الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، عام 2020، والأول لدورة إنديان ويلز الاميركية عام 2021.

وكانت شفيونتيك استهلت مشوارها في الدورة القطرية من الدور الثاني وبقوة أيضا حيث تخطت الأميركية دانييل كولينز 6-صفر و6-1، ثم استفادت من انسحاب منافستها السويسرية بيليندا بينتشيتش من الدور نصف النهائي بسبب الإرهاق.

وأعربت البولندية عن سعادتها ببلوغ المباراة النهائية وقالت "أشعر أنني بحالة جيدة جدا. كانت ظروف اللعب معقدة لكني كنت قوية جدا".

وتُمني شفيونتيك النفس بأن تكرر سيناريو الموسم الماضي حين سجلت 37 انتصاراً متتالياً انطلاقاً من دورة الدوحة في طريقها لإحراز ثمانية ألقاب في 2022، بينها لقبا بطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية.

من جهتها، واصلت بيغولا مشوارها الرائع في الدورة عندما أطاحت باليونانية ماريا ساكَّاري السابعة بالفوز عليها 6-2 و4-6 و6-1.

الاميركية جيسيكا بيغولا خلال مباراتها ضد اليونانية ماريا ساكاري في نصف نهائي دورة الدوحة الدولية في كرة المضرب في 17 شباط/فبراير 2023. © كريم جعفر / اف ب

وعلقت بيغولا التي ستحتفل بعيد ميلادها التاسع والعشرين يوم الجمعة المقبل، على تأهلها عقب المباراة قائلة "هذه هي أصعب الظروف التي لعبت فيها. الشيء الأساسي هو عدم الشعور بالإحباط"، في إشارة إلى الرياح الشديدة التي هبَّت خلال مجريات اللقاء.

وتخوض بيغولا، الساعية الى اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية، لاحقا المباراة النهائية للزوجي مع مواطنتها كوكو غوف ضد اللاتفية يلينا أوستابنكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك.

وكانت بيغولا بلغت دور الاربعة في مشاركتها الاولى في الدوحة عام 2021، ووقتها صعدت من التصفيات.

وتلتقي شفيونتيك وبيغولا للمرة السابعة في مسيرتهما الاحترافية، وتميل الكفة الى البولندية التي خرجت فائزة أربع مرات متتالية آخرها في نصف نهائي دورة سان دييغو الأميركية العام الماضي، مقابل فوزين للأميركية: الأول في مواجهتهما الأولى في ثمن نهائي دورة واشنطن عام 2019، والثاني في مواجهتهما الأخيرة مطلع العام الحالي في نصف نهائي كأس يونايتد في أستراليا.

وكانت شفيونتيك تغلبت على الاستونية أنيت كونتافيت 6-2 و6-صفر في المباراة النهائية العام الماضي.

© 2023 AFP