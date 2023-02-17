دورة روتردام: ديميتروف الى نصف النهائي على حساب دي مينور

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الى نصف نهائي دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب، عقب فوزه على الاسترالي أليكس دي مينور 6-3 و3-6 و7-6 (8/6) الجمعة.

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ويواجه المصنّف الـ28 عالميًا السبت الفائز بين الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث وحامل اللقب والروسي دانييل مدفيديف السادس واللذين يلتقيان لاحقا.

وظهر ديميتروف الاكثر تماسكًا في اللحظات الاخيرة من المباراة في المبادلات الطويلة، ونجح في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثالثة الحامسة بعدما كسر الاخير إرساله في الشوط الأول، قبل أن يرد البلغاري التحية ويفرض التعادل 6-6 وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل.

وأبان ديميتروف عن قوته الذهنية في الشوط الفاصل بعدما تخلف صفر-3 ثم 4-6، قبل أن يكسب أربع نقاط متتالية ويحسمه في صالحه 8-6 وبالتالي المباراة.

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