دوري "أن بي ايه": دورانت يرشّح فريقه الجديد صنز للمنافسة على اللقب

لوس انجليس (أ ف ب) – يرى النجم المخضرم كيفن دورانت ان فريقه الجديد فينيكس صنز أصبح مرشحاً لإحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بعد انتقاله اللافت أخيراً من بروكلين نتس.

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انضم لاعب فريق "كل النجوم" إلى فينيكس الأسبوع الماضي في تعاقد مفاجئ، أحيا آمال صنز بإحراز اللقب الأول في تاريخه في الدوري.

رحّب نحو ثلاثة آلاف مشجّع بابن الرابعة والثلاثين الغائب راهناً لاصابة في ركبته، الخميس في مؤتمر صحافي في ملعب فريقه قبل المباراة ضد لوس أنجليس كليبرز.

قال أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين عندما أحرز اللقب مع غولدن ستايت ووريرز في 2017 و2018 إن صنز أصبح الآن جاهزاً للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى خبرة المدرّب مونتي وليامس والمدير العام جيمس جونز المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات كلاعب مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز "أعتقد اننا نملك القطع اللازمة لتحقيق الفوز".

ويحتل صنز راهناً المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية مع 32 فوزاً و28 خسارة، علماً انه حلّ وصيفاً للدوري في أعوام 1976 و1993 و2021.

تابع "نملك الشبان اصحاب خبرة اللعب في الأدوار النهائية. لدينا متوّج (جونز) يشرف علينا. مونتي مدرب بطل".

أضاف "لدينا الأشخاص الذين اختبروا هذه اللحظات وهذه نصف المعركة".

وكان دورانت طالب في حزيران/يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.

وشعر دورانت بالاحباط من تراجع أداء فريقه الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي على الرغم من وجود النجمين الآخرين كايري إرفينغ وجيمس هاردن في حينها.

وأشار دورانت انه يستمتع بالضغوط التي رافقت انتقاله إلى أريزونا "أعرف ان الضغط موجود لأني أحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا هذه اللعبة. كل مرّة أطأ فيها ارض الملعب تكون التوقعات مرتفعة للقيام بأمور رائعة أنا والفريق".

أردف "شعرت بالاثارة بمجرد نزولي من الطائرة. نلت ترحيباً حاراً في كل مكان هنا. لكن لا زلت أشعر بأنه يتعين عليّ إثبات نفسي كل يوم".

وعن مشواره المتواضع مع بروكلين، قال لاعب أوكلاهوما سيتي السابق الذي اخفق بتشكيل "الثلاثي المرعب" مع إرفينغ وهاردن "لم نتواجد كثيراً في أرض الملعب. عندما ترون جيمس، كايري وأنا، قدّمنا كرة سلة رائعة في 16 مباراة، لكن كي تحقق الفوز في البطولة وتكون فريقاً رائعاً، عليك التواجد لوقت أطول في الملعب".

© 2023 AFP