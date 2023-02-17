سناتور أميركي يؤكد لفرانس برس أن دعم الكونغرس الأميركي لأوكرانيا لن يتراجع

واشنطن (أ ف ب) – أكّد سناتور أميركي لوكالة فرانس برس الخميس قبيل سفره إلى ميونيخ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي أنّ الولايات المتّحدة ستستمرّ في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرّغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.

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وفي مقابلة مع فرانس برس، تحدث السناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، عن قضايا عدة من المرجح أن تناقش في مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية الأسبوع بينها الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين بشأن مزاعم التجسس.

مساعدات لأوكرانيا

سؤال: حالياً بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، هل سيستمر الكونغرس في تقديم مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا؟ وكيف ستطمئنون حلفاءكم في ميونيخ؟

جواب: "سنقول لهم قبل كلّ شيء إنّ أميركا تدعم أوكرانيا بكلا الحزبين وفي الكونغرس بمجلسيه".

وسيتوجّه وايتهاوس إلى مؤتمر ميوينخ برفقة زميله الجمهوري النافذ ليندسي غراهام من أجل طمأنة حلفاء بلاده إلى أنّ دعم الكونغرس الأميركي لأوكرانيا باقٍ على حاله.

واعتبر وايتهاوس أنّ المعارضة التي يبديها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري لاستمرار تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا هي أمر مبالغ فيه إلى حدّ كبير.

وقال إنّ هؤلاء المشرّعين "يجذبون انتباه وسائل الإعلام، لكنّني أعتقد أنّ الغالبية العظمى منهم، وبينهم الجمهوريون في مجلس النواب، يريدون الاستمرار في دعم أوكرانيا طالما ليست هناك مخاوف تتعلّق بالفساد".

ورأى السناتور عن ولاية رود آيلاند أنّه "من الممكن" أن يتمّ التوصّل في ميونيخ إلى اتّفاق بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدراتها على التصدّي للغزو الروسي الذي سيُتمّ الأسبوع المقبل عامه الأول.

لكنّ السناتور الديموقراطي حضّ "حلفاء آخرين" على المساهمة في هذه المساعدات بهدف إبطال الاتّهامات التي يوجّهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الولايات المتّحدة بأنّها تخوض "حرباً بالوكالة" ضدّ بلاده في أوكرانيا.

أزمة المناخ

سؤال: أنت من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ التزاماً بقضية المناخ. ما هي النصوص التي قد يأمل الكونغرس الأميركي تمريرها في هذا الملف مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب؟

جواب: "لطالما أيّدت فرض ضريبة الكربون على الحدود"، معتبراً أن "للاتحاد الأوروبي دورا مهما جداً يؤديه في هذا الملف بأكمله".

وتوصل الاتحاد الأوروبي في منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى آلية غير مسبوقة تسمى "ضريبة الكربون على الحدود" تتمثل في تطبيق معايير سوق الكربون الأوروبية على الواردات إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين للحد من التلوث.

ويتوقع السناتور وايتهاوس الذي يدعو أميركا منذ سنوات لـ"الاستيقاظ" في مجال قضايا المناخ، أن تتبنّى الولايات المتحدة مشروعاً مماثلاً قريبًا بفضل "اتفاق" مع الجمهوريين.

وقال شيلدون وايتهاوس "إحدى رسائلي الموجهة إلى الأوروبيين في ميونيخ هي الاستمرار في التقدّم في مسألة +ضريبة الكربون+ على الحدود".

وأضاف مازحاً "لا تدَعوا أي أميركي يطلب منكم أي إعفاء أو تأخير أو إبطاء أو مماطلة".

التوتر بين الولايات المتحدة والصين

سؤال: سيُناقش أيضاً التوتر الصيني- الأميركي في ميونيخ. هل تعتقد أن هناك نوعًا من الهستيريا أو البارانويا بشأن الصين في الكونغرس الأميركي حالياً؟

جواب: "أعتقد أن بعض أعضاء الكونغرس يستخدمون الصين كوسيلة لشن هجمات سياسية على الرئيس جو بايدن. لكن هذا لا يغيّر حقيقة أن سلوك الصين أصبح أكثر عدوانية".

وأضاف "لذلك أعتقد أنه من المناسب جدًا محاولة احتواء العداء الصيني مع محاولتنا استعادة توازننا الاقتصادي بعد سنوات وسنوات من الاستغلال".

© 2023 AFP