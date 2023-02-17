كوريا الشمالية تلوّح برد قوي على مناورات عسكرية مرتقبة لسيول وواشنطن

سيول (أ ف ب) – لوّحت كوريا الشمالية الجمعة برد قوي "غير مسبوق" على مناورات عسكرية مرتقبة لسيول وواشنطن، معتبرة أنها استعدادات للحرب.

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جاء التحذير قبيل تدريبات نظرية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن سيبحث خلالها الحليفان في كيفية التصدي لأي استخدام من جانب بيونغ يانغ للسلاح النووي.

لطالما دانت بيونغ يانغ المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها تدريبات على غزو.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشره الإعلام الرسمي أن بيونغ يانغ تعتبر التدريبات المقرّرة هذا العام "بمثابة استعدادات لحرب عدوانية".

وتابع البيان "إذا مضت واشنطن وسيول قدما في المناورات "ستواجهان ردود فعل مثابرة وقوية غير مسبوقة".

منذ أن تولى يون سوك يول المتشدد الرئاسة في كوريا الجنوبية، عزّزت سيول المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعدما خُفّضت وتيرتها خلال جائحة كوفيد، علما بأن تلك المناورات كانت قد علّقت إبان جهود دبلوماسية تجاه بيونغ يانغ بُذلت في عهد سلفه ولم تثمر.

تسعى حكومة يون لتهدئة مخاوف الكوريين الجنوبيين القلقين بشكل متزايد إزاء مدى التزام واشنطن ردع بيونغ يانغ التي كرّس زعيمها كيم جون أونغ في أيلول/سبتمبر الماضي رسميا سياسة تجعل من وضعها النووي أمرا "لا رجعة فيه".

وأجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من التجارب على أسلحتها.

والجمعة قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تصريح لوكالة فرانس برس إن التدريبات المقرّرة الأسبوع المقبل ستركّز على "التخطيط المشترك والإدارة المشتركة والرد المشترك مع القدرات النووية لواشنطن" في حال شنّت بيونغ يانغ هجوما نوويا.

ويعكس البيان الكوري الشمالي العدائي أهمية هذه المناورات، وفق الأستاذ في جامعة دراسات كوريا الشمالية في سيول يانغ مو-جين.

وقال يانغ في تصريح لفرانس برس إن التدريبات ستشكل معيارا هاما لتحديد إلى أي مدى يمكن استخدام الترسانة النووية للولايات المتحدة في ردع كوريا الشمالية.

وسبق أن أشارت بيونغ يانغ مرارا إلى أنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المحادثات، وقد دعا الزعيم الكوري الشمالي مؤخرا إلى زيادة "زيادة هائلة" في الترسانة النووية لبلاده.

© 2023 AFP