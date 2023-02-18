العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا بعد أسبوعين من البحث

هاتاي (تركيا) (أ ف ب) – عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، حسب ما نقلت السبت وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.

إعلان اقرأ المزيد

وانضم أتسو إلى قائمة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

ونقلت وكالة "دي إتش أيه" التركية الخاصة عن وكيل أعماله في تركيا مراد أوزونمحمد قوله: "تم العثور على جثة أتسو تحت الأنقاض. ولا يزال رجال الانقاذ يخرجون متعلقاته. كما تم العثور على هاتفه" وذلك بعد أسبوعين من القلق والبحث لأقارب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

من جهته أوضح وكيل أعماله الغاني نانا سيشر على حسابه على تويتر "بقلب حزين يجب أن أعلن للجميع (...) أنه تم العثور على جثة كريستيان أتسو هذا الصباح".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي لأسرته وأحبائه. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على صلواتهم ودعمهم".

وحسب وسائل إعلام تركية، تم اكتشاف جثة اللاعب السابق لتشلسي ونيوكاسل الانكليزيين تحت أنقاض سكنه في بناية رونيسانس، وهو برج من 12 طابقًا انهار بسبب الزلزال.

وقالت وزارة الخارجية الغانية في بيان إن "السفارة الغانية في تركيا التي نقلت النبأ المؤسف، تعلن العثور على الجثة في وقت مبكر من صباح اليوم".

تعازي من بورتو وتشلسي ونيوكاسل

واضاف البيان "الأخ الأكبر والأخت التوأم لكريستيان أتسو، بالإضافة إلى ملحق بالسفارة، كانا حاضرين في الموقع عندما تم انتشال الجثة".

وزعمت السفارة الغانية في تركيا والاتحاد الغاني لكرة القدم في البداية أنه تم العثور على المهاجم على قيد الحياة بعد 24 ساعة من وقوع الزلزال، ولكن ثبت فيما بعد أن هذه المعلومات خاطئة.

وكانت السلطات التركية اعتقلت الأسبوع الماضي المقاول الذي أنشأ البناية الفاخرة التي تحولت إلى أنقاض، حيث يُعتقد أن 800 شخص توفوا تحتها، أثناء محاولته مغادرة تركيا.

وأسفر الزلزال الذي أعقبته هزات قوية، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسوريا، وفقًا لآخر التقارير الرسمية الصادرة الجمعة، كما تسبب في إصابة الآلاف وتشريدهم في البرد القارس.

وكان أتسو انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر، بعيدًا عن غانا حيث نشأ في أسرة مكونة من عشرة أفراد.

واستهل الجناح القصير القامة (1.65 م) مسيرته الكروية في موطنه الأصلي في أكاديمية نادي فيينورد روتردام الهولندي، وانتقل إلى اللعب في أوروبا في سن السابعة عشرة وتحديدا في 2011 عندما تعاقد معه بورتو البرتغالي، وسرعان ما لفت أنظار بعض الفرق الكبيرة في القارة العجوز بفضل مرونة تعامله مع الكرة ما فرض مقارنات بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ظفر تشلسي بخدماته في عام 2013، لكن النادي اللندني أعاره على الفور إلى فيتيس أرنهم الهولندي.

أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية

واصل تشلسي إعارة أتسو موسما تلو الآخر (إيفرتون وبورنموث الانكليزيان وملقة الاسباني) دون أن يخوض ولو مباراة واحدة مع تشلسي، حتى لعب مع نيوكاسل موسم 2016-2017 على سبيل الإعارة واشتراه الاخير في الموسم التالي مقابل نحو ثمانية ملايين يورو.

وأمضى أتسو في المجمل خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021، وسجل ثلاثة أهداف فقط في السنوات الأربع لشرائه (8 أهداف مع العام الاول للإعارة) قبل ان ينتقل الى نادي الرائد لموسم واحد ومنه إلى هاتاي صيف 2022.

نعته العديد من الأندية التي دافع عنها سابقا بينها بورتو وتشلسي ونيوكاسل صباح السبت في بيانات صحافية.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أنه حزين بسبب الوفاة المأساوية لأتسو، وقال في بيان "الرئيس (الجنوب إفريقي) باتريس موتسيبي وعائلة كرة القدم الإفريقية يقدمون تعازيهم الصادقة إلى أسرته وعائلة كرة القدم الغانية. نتمنى أن ترقد روح كريستيان أتسو بسلام!".

خاض أتسو الذي شارك أيضًا في العديد من الأعمال الخيرية، 65 مباراة دولية مع منتخب بلاده غانا وسجل 10 أهداف.

شارك معه في أربع نسخ لكأس الأمم الإفريقية. كان أساسيا في المباراة النهائية عام 2015 ضد ساحل العاج ولكن تم استبداله في الوقت الإضافي، قبل سلسلة ركلات الترجيح التي خسرها منتخب "النجوم السوداء" أمام منتخب "الفيلة".

اختير أتسو أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2015 وكان ضمن التشكيلة المثالية لنسخة 2017.

كما أنه شارك في كأس العالم 2014 في البرازيل حيث خرجت غانا من الدور الأول، ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

سجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

رحل أتسو تاركا وراءه أرملة وثلاثة أطفال يتامى.

© 2023 AFP