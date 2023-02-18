انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت أنقاض مبنى في تركيا بعد 13 يوما على الزلزال (تلفزيون)

هاتاي (تركيا) (أ ف ب) – عُثر على ثلاثة أشخاص أحياء السبت تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا (جنوب) بعد 13 يوما على الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير مخلفًا أكثر من 40 ألف قتيل.

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وذكرت محطة "إن تي في" التركية الخاصة أن أحد هؤلاء الناجين الثلاثة توفي بعد دقائق على إنقاذه.

ونُقل الشخصان الآخران، وأحدهما طفل، إلى المستشفى إثر انتشالهما من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.

ولم تقدم تفاصيل حول هويات هؤلاء الأشخاص أو سنهم.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرق إنقاذ تركية وقرغيزية انتشلت الناجيين من تحت الأنقاض.

وعثر على ناجٍ آخر، وهو رجل يبلغ 45 عامًا مساء الجمعة، بعد 278 ساعة من الزلزال في محافظة هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، والتي تضم مدينة أنطاكيا المدمرة تمامًا.

وبلغت أحدث حصيلة رسمية للقتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7,8 درجة 39672 قتيلا.

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن فرص العثور على ناجين تضاءلت حالياً في محيط مركز الزلزال في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش، وفي المناطق التي تشهد ثلوجاً في إلبيستان وأديامان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -15 درجة مئوية خلال الليل.

© 2023 AFP