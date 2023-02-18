بطولة ألمانيا: بايرن يُخاطر بالصدارة بسقوطه منقوصاً أمام مونشنغلادباخ

مونشنغلادباخ (ألمانيا) (أ ف ب) – خسر بايرن ميونيخ الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 80 دقيقة على أرض مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2 السبت، لتصبح صدارته مهددة من أونيون برلين في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني في كرة القدم.

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وبهذه الانتكاسة، بقي النادي البافاري عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين (42) الذي يستقبل شالكه بعد ظهر الأحد، ويمكنه في حال فوزه أن ينحّي بايرن من الصدارة.

كما يمكن لبوروسيا دورتموند الثالث مع 40 نقطة، أن يعادل بايرن إذا ما نجح الأحد أيضاً بإسقاط ضيفه هرتا برلين.

وأكمل النادي البافاري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليتكبّد هزيمته الثانية هذا الموسم في كافة المسابقات، بعد سقوطه في الدوري أيضاً على يد أوغسبورغ في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وسجّل ثلاثية بوروسيا مونشنغلادباخ لارس شتندل (13)، يوناس هوفمان (55) والفرنسي ماركوس تورام (84)، فيما أحرز الكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ (35) والفرنسي ماتيس تل (90+3) هدفي بايرن ميونيخ.

وبعد خسارته 1-4 أمام هرتا برلين في المرحلة الماضية، استعاد مونشنغلادباخ توازنه بهذا الفوز، وهي المباراة الخامسة توالياً التي يفشل فيها بايرن بالفوز على مونشنغلادباخ في كافة المسابقات. وبالتالي، قفز أصحاب الأرض إلى المركز الثامن مع 29 نقطة.

طرد "قاس"

واكتست المباراة حماستها وصعوبتها منذ الدقائق الأولى، بعدما تورّط أوباميكانو بخطأ على الفرنسي الحسن بليا المنطلق لمواجهة الحارس السويسري يان سومر، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة (8).

وبعد صد المخالفة التي احتسبها الحكم بعد الطرد ونفذها شتندل، عاد الأخير لمباغتة سومر زميله السابق بتسديدة أرضية زاحفة وجدت طريقها إلى الشباك (13).

ولتغطية فراغ الطرد، استبدل المدرب يوليان ناغلسمان توماس مولر بالبرتغالي جواو كانسيلو.

وأعاد بايرن التوازن إلى المباراة بإدراكه التعادل، عندما انطلق الكندي ألفونسو ديفيس بالكرة على الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها تشوبو-موتينغ بتسديدة مباشرة في الشباك (35).

لكن أصحاب الأرض استعادوا تقدمهم في الشوط الثاني، رغم زجّ ناغلسمان بلوروا سانيه وجمال موسيالا، فكان الهدف بعد تمريرة عرضية من بليا، قابلها هوفمان بتسديدة مباشرة بالقرب من المرمى في الشباك (55).

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، أطلق تورام رصاصة الرحمة على النادي البافاري بعدما تلقى هدية من هوفمان، ليقابل تمريرته العرضية بلمسة مباشرة في المرمى (84).

وفي الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، قلص تيل النتيجة للضيوف بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة مباشرة إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء (90+30).

وقال سومر الذي انتقل من مونشنغلادباخ إلى بايرن في الشتاء الحالي لقناة "سكاي" الرياضية بعد المباراة، إن حالة الطرد "كانت إحدى نقاط التحول في المباراة. أجدها قاسية، لكن لا جدوى من مناقشتها".

عودة نكونكو

خسارة النادي البافاري أعادت خلط الأوراق في الـ"بوندسليغا"، خصوصاً مع فوز فرايبورغ ولايبزيغ اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس، على مضيفيهما بوخوم وفولفسبورغ توالياً.

وانتصر فرايبورغ بثنائية نظيفة سجّلها النمسوي ميكايل غريغوريتش (39) ولوكاس هولر (51)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى 40 نقطة.

أما لايبزيغ، فقد استعاد خدمات مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد غيابه ثلاثة أشهر إثر تعرضه لتمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى والذي حرمه المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

ودخل نكونكو المباراة بديلاً في الدقيقة 69 حين كان لايبزيغ متقدماً بهدف نظيف أحرزه السويدي إميل فورسبورغ (14)، قبل أن تنتهي المباراة بثلاثية نظيفة بعد هدفي النمسوي كونراد لايمر (85) والمجري دومينيك شوبوسلاي (90+2).

وفي مباراة أخرى، فاز شتوتغارت على كولن بثلاثية نظيفة.

ويستضيف لاحقاً أينتراخت فرانكفورت نادي فيردر بريمن، فيما تُختتم المرحلة الحادية والعشرين الأحد بلقاءات أونيون برلين مع شالكه، بوروسيا دورتموند مع هرتا برلين، وباير ليفركوزن مع ماينتس.

© 2023 AFP