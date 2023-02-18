تنظيم القاعدة يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن

دبي (أ ف ب) – أعلنت جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة السبت أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، استردت خلالها اثنين من عناصرها، وفق ما نقل موقع "سايت انتلجينس غروب" المتخصص.

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ونقل الموقع عن بيان لأنصار الشريعة أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين جهاديين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني في 14 شباط/فبراير.

تزايد نشاط الجماعة الموالية للقاعدة ومسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية المنافس في اليمن في خضم فوضى الحرب الأهلية بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية.

وأكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عملية تبادل الأسرى لوكالة فرانس برس، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ووفق موقع "سايت انتلجينس غروب"، تم إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل.

يدور النزاع في اليمن منذ عام 2015، عندما تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد.

وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

© 2023 AFP