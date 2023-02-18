جيمس يلعب دور المنقذ لمباراة كل النجوم المثقلة بالغيابات

سولت لايك سيتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تتجه الأنظار الأحد إلى "الملك" ليبرون جيمس، الهداف التاريخي الجديد لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للعب دور المنقذ لمباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية التي تجمع سنويا نجوم الدوري، المقررة في مدية يوتا بولاية سولت لايك سيتي في مشاركته القياسية التاسعة عشرة في ظل غياب العديد من الأسماء البارزة.

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من بين 10 لاعبين أساسيين تم اختيارهم بأصوات المشجعين (50٪)، الصحفيين (25٪) واللاعبين (25٪)، انسحب ثلاثة بسبب إصابات تعرضوا لها منذ أسابيع عدة: نجم غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري ستيفن كوري الذي كان الأبرز في النسخة السابقة لمباراة كل النجوم بتسجيله 50 نقطة وحصد منطقيا كأس أفضل لاعب فيها، الوافد الجديد إلى فينيكس صنز قادما من بروكلين نتس كيفن دورانت، وظاهرة نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون.

وقد لا تتوقف الغيابات عند هؤلاء الثلاثة فقط، لأن نجم ميلووكي باكس العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تعرض لإصابة بالتواء في معصمه الخميس في مباراة فريقه ضد شيكاغو بولز.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر "الوحش اليوناني" الذي سيكون قائدا للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2020 والساعي أيضًا إلى المنافسة مع شقيقيه أليكس وثاناسيس في مسابقة خفة الحركة، بابتسامة عريضة الجمعة خلال مباراة المشاهير.

كما يحوم الشك حول مشاركة نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد. قال الأربعاء بعد فوز فريقه على كليفلاند كافالييرز: "لست متأكدًا، لا أشعر بحالة صحية جيدة. لم أكن كذلك في الأسابيع الثلاثة الماضية".

في غضون ذلك، إذا كان هناك لاعب ضمن وجوده باستمرار منذ 2005، فهو نجم ليكرز جيمس. في الثامنة والثلاثين من عمره، سيخوض مباراة كل النجوم للمرة التاسعة عشرة في مسيرته الاحترافية، وسيكون رقما قياسيا جديدا في سجلاته القياسية.

واختير الأسطورة كريم عبد الجبار الذي نجح "الملك" جيمس الثلاثاء قبل الماضي في تحطيم رقمه القياسي في عدد النقاط في تاريخ الدوري، 19 مرة لمباراة كل النجوم لكنه لم يخض سوى 18 مباراة.

وسيتم الاحتفال بجيمس الذي لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في السن، خلال الشوط الأول من مباراة كل النجوم الأحد تكريما لإنجازه الذي حققه في السابع من شباط/فبراير الحالي والذي أعاد إشعال الجدل إلى حد ما، حول ما إذا كان هو أو مايكل جوردان أعظم لاعب في كل العصور.

وسيكون "الملك" قائدا للفريق الذي سيحمل اسمه "فريق ليبرون" للعام السادس على التوالي. فاز فريقه في النسخ الخمس الأخيرة.

هذه المرة، مع أنتيتوكونمبو قائد "فريق يانيس"، سيقومان باختيار زملائهم في الفريق قبل ساعة واحدة من المباراة، وسيبدآن بالبدلاء الـ14 قبل اختيار الأساسيين الثمانية الآخرين، بغض النظر عن المنطقة التي ينتمي إليها اللاعبون (الغربية والشرقية).

وسيكمل أفضل لاعب في الدوري في العامين الأخيرين الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ (دالاس مافريكس)، جا مورانت (ممفيس غريزليز)، الفنلندي لاوري ماركانين (يوتا جاز)، إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، جايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس) ودونوفان ميتشل (كليفلاند كافالييرز) الخماسيين الأساسيين.

وسيكون اللاعبون البدلاء هم دي آرون فوكس والليتواني دومانتاس سابونيس (ساكرامنتو كينغز) وداميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز) وشاي جيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر) وبول جورج (لوس أنجليس كليبرز) وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز) وجارين جاكسون جونيور (ممفيس غريزليز) وتايريز هاليبارتون (إنديانا بايسرز) وجونيور هوليداي (ميلووكي باكس) والكاميروني باسكال سياكام (تورنتو رابتورز) وجوليوس راندل (نيويورك نيكس) وبام أديبايو (ميامي هيت) وجايلن براون (بوسطن سلتيكس) وديمار ديروزان (شيكاغو بولز).

ومع ذلك، لا يزال هناك عدم يقين بشأن وجود الأخيرين اللذين غابا عن الملاعب مؤخرًا.

وخصص يوم السبت لمسابقات المهارة واللقطات الثلاثية والسلة الساحقة "دانك". وإذا كان نجوم مثل تايتوم وليلارد سيتنافسون في مسابقة النقاط الثلاث، فإن وجوها جديدة وغير معروفة لدى الجماهير العريضة تنافس منذ سنوات عدة في مسابقة السلة الساحقة على غرار تراي مورفي (نيو أوليانز بيليكانز) وجيبيتشو سيمس (نيويورك نيكس) وكينيون مارتن جونيور (هيوستن روكتس) وماك ماكلونغ (بلو كوتس) المدعو من الدوري الرديف.

© 2023 AFP