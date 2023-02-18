دورة روتردام: مدفيديف يلاقي سينر في النهائي

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – عبر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الحادي عشر عالميًا، بسهولة إلى نهائي دورة روتردام الهولندية لكرة المضرب بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 6-1، 6-2 السبت ليضرب موعدًا مع الايطالي يانيك سينر.

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وهذا النهائي الأول للمصنف أول عالميًا سابقًا هذا العام ما سيضمن له العودة الى قائمة العشرة الاوائل في تصنيف رابطة المحترفين.

ويلتقي في النهائي مع سينر، المصنف 14 عالميًا، الفائز بصعوبة على الهولندي تالون غريكسبور المشارك ببطاقة دعوة 7-5، 7-6 (7/5).

وقال مدفيديف بعد الفوز "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. أتحرك بشكل جيد ولا أرتكب إلا القليل من الأخطاء. على عكس ما تشير إليه النتيجة، لم يكن الأمر سهلاً ضد غريغور الذي كان يبحث باستمرار عن الزوايا. كانت هناك تبادلات عدة طويلة ومرهقة جسديًا للغاية".

ويملك مدفيديف (27 عامًا) سجلا مثاليًا أمام سينر بعد أن فاز بجميع المواجهات الاربع السابقة التي جمعتهما.

ولم يجد الروسي صعوبة في تخطي البلغاري المصنف 28 عالميًا وأنهى المباراة في ساعة و20 دقيقة ليبقى على المسار الصحيح نحو اللقب رقم 16 في مسيرته.

وللمفارقة، يعود آخر لقب حققه مدفيديف الى دورة فيينا العام الماضي وتخلص من ديميتروف بالذات أيضًا في نصف النهائي في طريقه الى المباراة القمة.

وعزز الروسي سجل مواجهاته ضد البلغاري الى 5-2، علمًا أن كل المباريات التي جمعتهما جاءت على الملاعب الصلبة.

ويبحث مدفيديف عن العودة الى أعلى مستوياته بعدما اكتفى العام الماضي بلقبين متواضعين في فيينا ولوس كابوس، بعد عام 2021 شهد على تتويجه بأول ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

من جهته، بلغ سينر (21 عامًا) النهائي الثاني له هذا العام بعد تتويجه بدورة مونبلييه الفرنسية. ويبحث الايطالي عن لقب ثامن في مسيرته علمًا انه خسر فقط مباراة نهائية واحدة وفاز بسبع.

© 2023 AFP