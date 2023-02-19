أول ستار: ليلارد يحرز مسابقة الرميات الثلاثية وماكلونغ ملك السلات الساحقة

لوس انجليس (أ ف ب) – فاز نجم بورتلاند بلايزرز داميان ليلارد بمسابقة الرميات الثلاثية السبت التي اقيمت عشية انطلاق مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التي تجمع نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في سولت لايك سيتي، فيما توج لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز غير المعروف ماك ماكلونغ ملكاً لمسابقة السلات الساحقة "دانك".

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وحسم ليلارد لقب أفضل مسجل عن المسافات البعيدة برمية حاسمة مع صافرة النهاية، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 26 نقطة في ثالث مشاركة له في المسابقة.

قالت "دام" الذي ارتاد جامعة ويبر ستايت، على بُعد 40 كيلومتراً شمال مدينة سولت ليك "يقولون أن المرة الثالثة هي الأفضل وأنا سعيد بحدوث ذلك هنا. الأمور مثالية وأنا سعيد لأنني حققت ذلك عندما عدت إلى يوتا".

وأضاف سادس أفضل مسجل للرميات الثلاثية في تاريخ الدوري عن فوزه بالكأس "معظم أفضل الرماة في تاريخ رياضتنا لديهم واحدة" و"لكون سبق لي أن شاركت في هذه المسابقة عدة مرات ولم أفز بها، أردت فقط أن أحقق ذلك مرة واحدة على الأقل".

وتفوق ليلارد، البالغ 32 عاماً، في النهائي على لاعبي إنديانا بايسرز بادي هيلد، الفائز عام 2020، وساكرامنتو كينغز تيريز هاليبورتون، صاحب 31 نقطة في الجولة الأولى من المسابقة، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن كوري في عام 2021.

وأذهل ماكلونغ، ابن الـ 24 عاماً القادم من الدوري الرديف "جي ليغ"، الجماهير بعدما نال العلامة الكاملة في نهائي مسابقة السلات الساحقة "دانك"، وليحرز بالتالي اللقب.

قال ماكلونغ الذي استدعاه سفنتي سيكسرز في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى صفوفه من الدوري الرديف "الأمر رائع. أنا سعيد وممتن للرابطة الوطنية لكرة السلة لمنحي هذه الفرصة".

وأضاف "أنا لست متفاجئاً بهذه الأشياء، لكنني ممتن جداً".

وبات ماكلونغ أول لاعب من الدوري الرديف "جي-ليغ" يفوز بالمسابقة في أوّل مشاركة له، وأوّل لاعب من سفنتي سيكسرز يدوّن اسمه في لائحة الفائزين إلى جانب عمالقة هذه المسابقة على غرار مايكل جوردان ودومينيك ويلكنز وفينس كارتر والراحل كوبي براينت.

ولم يخض اللاعب الذي يبلغ 1.88 م سوى أربع مباريات في "أن بي آيه"، لكنه يشتهر منذ المدرسة الثانوية بسلاته الساحقة الاستعراضية.

وبعدما تسلّم الكأس من أسطورة السبعينات والذي اشتهر بسلاته الساحقة الاكثر استعراضاً في تاريخ الدوري يوليوس إرفينغ، تعهد ماكلونغ بالدفاع عن لقبه.

قال وسط تصفيق الجماهير" إذا كنتم تريدوني، فسأعود".

ونال ماكلونغ العلامة الكاملة الوحيدة في محاولته الأولى في الجولة الأولى، حيث قفز فوق رجل يجلس على كتفي شخص آخر، وضرب الكرة من على اللوح، وقام بـ "دانك" معكوس.

وفاز ثلاثي يوتا جاز المكون من جوردان كلاركسون وكولين سيكستون ووكر كيسلر بمسابقة المهارة، والتي تتكون من دورات التمرير والرماية والتتابع.

© 2023 AFP