بطولة إسبانيا: أتلتيكو يتحضر لدربي العاصمة بفوز صعب

مدريد (أ ف ب) – تحضر أتلتيكو مدريد لمواجهة دربي العاصمة ضد ريال حامل اللقب بفوز صعب على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، معززاً بذلك مركزه الرابع.

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ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بفوز الرابع في المراحل الخمس الأخيرة التي شهدت تعثره مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه خيتافي 1-1، الى المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أهداه الانتصار الثاني عشر هذا الموسم بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، مسجلاً هدفه السابع في "ليغا" هذا الموسم والحادي عشر في 27 مباراة خاضها ضد النادي الباسكي الذي بات أفضل ضحاياه بجانب فالنسيا (11 أيضاً لكن في 21 مباراة).

ورفع أتلتيكو رصيده الى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال بيتيس الفائز السبت على بلد الوليد 2-1، فيما بات على بعد نقطتين من ريال سوسييداد الثالث الذي تعثر على أرضه السبت بالتعادل مع سلتا فيغو 1-1.

ويمني "لوس روخيبلانكوس" النفس بمواصلة نتائجه الجيدة حين يحل السبت المقبل ضيفاً على جاره ريال مدريد الذي يتقدمه في المركز الثاني بفارق 10 نقاط.

وعمق إسبانيول جراح مضيفه إلتشي متذيل الترتيب بفوزه القاتل عليه 1-صفر.

ودخل إسبانيول اللقاء لمواجهة فريق شكل عقدة له، إذ لم يفز عليه منذ آذار/مارس 2014 حين خرج من ملعبه منتصراً 3-1، فيما يعود فوزه الأخير في معقل منافسه ضمن منافسات الدوري الى آذار/مارس 1985 (3-صفر).

وبدا أن العقدة ستتواصل بعدما فشل النادي الكاتالوني في الوصول الى شباك مضيفه في الوقت الأصلي من اللقاء، قبل أن يتعرض إلتشي لضربة بطرد مدافعه خوسيه أنخيل كارمونا (81) ما مهد الطريق أمام إسبانيول ليضرب في الوقت القاتل عبر سيرخي داردر (2+90).

وبهدفه الرابع للموسم في 22 مباراة، عادل داردر أعلى عدد أهداف شخصية له في موسم واحد والذي حققه مرتين موسمي 2014-2015 و2018-2019 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

والأهم أنه أهدى إسبانيول فوزاً نادراً على منافسه، رافعاً رصيده الى 24 نقطة في منتصف الترتيب، فيما مني إلتشي بهزيمته الخامسة عشرة للموسم وبقي في ذيل الترتيب بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان بعدما اكتفى بانتصار يتيم لهذا الموسم وكان في المرحلة قبل الماضية على فياريال 3-1.

وبعد فوزه الكاسح في مسابقته المفضلة "يوروبا ليغ" على أيندهوفن الهولندي 3-صفر الخميس في ذهاب الملحق الفاصل، عاد إشبيلية الى معاناته المحلية بعدما اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي بالتعادل مع مضيفه رايو فايكانو بهدف لسوسو (29) مقابل هدف للفرنسي فلوريان لوجون (65).

ورفع النادي الأندلسي بتعادله السابع للموسم رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بات رصيد فايكانو، المتعادل للمرحلة الثانية توالياً بعدما سبقهما بانتصارين على التوالي، 34 نقطة في المركز السادس بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ويلعب لاحقاً أيضاً برشلونة المتصدر مع ضيفه قادش السابع عشر.

© 2023 AFP