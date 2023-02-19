بطولة إنكلترا: راشفورد يتابع شهيته التهديفية بثنائية في مرمى ليستر

لندن (أ ف ب) – تابع مهاجم مانشستر يونايتد هوايته التهديفية لا سيما بعد نهائيات كأس العالم بتسجيله ثنائية لفريقه في مرمى ليستر سيتي، ليخرج فائزا 3-صفر الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

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وعزز مانشستر يونايتد من حظوظه في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى بعد ان رفع رصيده الى 49 نقطة مقابل 41 لنيوكاسل الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة.

قد يستطيع "الشياطين الحمر" حتى الدخول في الصراع على اللقب لان فريقهم يتخلف بفارق 5 نقاط عن ارسنال المتصدر و3 نقاط عن جاره مانشستر سيتي.

وعانى راشفورد كثيرا الموسم الماضي قبل تعيين المدرب الجديد الهولندي اريك تن هاغ، لكن الاخير نجح في استخراج افضل امكانيات اللاعب ليصبح بذلك الاكثر تأثيرا هذا الموسم بدليل تسجيله 24 هدفا في مختلف المسابقات.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة ضاغطا لكن ليستر سرعان ما صنع فرصتين خطيرتين اولهما بتمريرة من النيجيري كيليتشي ايهياناتشو الذي مرر كرة باتجاه هارفي بارنز المنفرد، لكن الحارس الاسباني دافيد دي خيا كان لها بالمرصاد.

ثم تعملق دي خيا في ابعاد كرة رأسية قوية لايهياناتشو.

ونجح مانشستر يونايتد خلافا لمجريات اللعب في افتتح التسجيل بواسطة راشفورد الذي انفرد بحارس ليستر سيتي وسدد كرة زاحفة بعيدا عن متناوله (25). وبات راشفورد اول لاعب يسجل في 7 مباريات تواليا على ملعب "اولد ترافورد" منذ واين روني عام 2010.

وظهر مانشستر يونايتد بوجه مختلف تماما في الشوط الثاني اثر دخول جايدون سانشو بدلا من الجناح الشاب الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو، فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم اكبر.

ونجح راشفورد في كسر مصيدة التسلل ليضيف الهدف الثاني اثر تمريرة امامية من البرازيلي فريد (56).

والهدف هو السادس عشر في اخر 17 مباراة لراشفورد بعد نهائيات كأس العالم، بينها 10 اهداف في 7 مباريات في الدوري.

وختم سانشو التسجيل بعد هجمة مرتدة رائعة وتبادل الكرة مع قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش ليتابعها الاول بيسراه داخل الشباك من مسافة قريبة (61).

يذكر ان مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لا يزال يحارب على اربع جهات، حيث يخوض نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية الاحد المقبل ضد نيوكاسل، وقبلها اياب الملحق في يوروبا ليغ ضد برشلونة الإسباني بعد ان عاد بتعادل ثمين من معقل الاخير "كامب نو" 2-2، كما يلتقي وست هام على ارضه في مسابقة كأس انكلترا.

في المقابل، بدأ ليستر سيتي الموسم بشكل سيء لكنه استعاد توازنه في الآونة الاخيرة، تحديدا من خلال فوزه خارج ملعبه على استون فيلا 4-2 ثم الحاق هزيمة قاسية بتوتنهام 4-1 في المرحلة السابقة.

© 2023 AFP