دورة بوينوس أيرس: ألكاراس يتوج باللقب في أول مشاركة منذ 4 أشهر

بوينوس ايرس (أ ف ب) – توج الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، بلقب دورة بوينوس أيرس لكرة المضرب في أول مشاركة له منذ أربعة أشهر، وذلك بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية.

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ورفع ابن الـ 19 عاماً والمصنف أوّل عالمياً سابقاً رصيده الى سبعة ألقاب، بينها لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، بعدما أنهى مواجهته مع نوري في ساعة و33 دقيقة.

وكان ألكاراس يخوض مشاركته الأولى في احدى دورات رابطة "أيه تي بي" منذ غيابه عن الملاعب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز جراء تعرضه لتمزق في عضلات بطنه أبعده عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي.

وتسبب هذا الغياب، لاسيما عن بطولة أستراليا المفتوحة، بخسارة الإسباني الشاب لصدارة التصنيف العالمي لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق اللقب.

وقال ألكاراس بعد المباراة "كنت مركزاً جداً، واثقاً بطريقة لعبي. أنا أعمل منذ أشهر ولم يكن من السهل أبداً أن أعود، وهذا ما يجعل هذه اللحظة مميزة".

وأكد ألكاراس الأحد في نهائي هذه الدورة التي خاضها كمصنف أول وبات فيها أول إسباني يحرز اللقب منذ رافايل نادال عام 2015، تفوقه على نوري المصنف ثانياً بالفوز عليه للمرة الرابعة من أصل خمس مواجهات بينهما ليحقق لقبه الخامس على الملاعب الترابية والأول منذ فوزه ببطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي.

وسيكون الإسباني أمام فرصة إضافة لقب آخر على الملاعب الترابية إذ يتوجه الآن الى ريو دي جانيرو للدفاع عن اللقب الذي أحرزه هناك عام 2022.

في المقابل، فشل نوري (27 عاماً) في احراز لقبه السابع في مسيرته والاول له منذ أيار/مايو في ليون على ملاعب ترابية أيضاً.

© 2023 AFP