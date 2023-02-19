دورة بوينوس أيرس: ألكاراس يكلل عودته بالتأهل إلى النهائي لمواجهة نوري

بوينوس ايرس (أ ف ب) – كلل الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، عودته إلى الملاعب بعد غياب دام أربعة أشهر جراء تعرضه للاصابة، بوصوله إلى نهائي دورة بوينوس أيرس على الاراضي الترابية لملاقاة البريطاني كاميرون نوري.

إعلان اقرأ المزيد

واحتاج ابن الـ 19 عاماً والمصنف أوّل عالمياً سابقاً، المتوج العام الماضي بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى 77 دقيقة فقط للفوز على مواطنه برنابي زاباتا ميرايس 6-2 و6-2 في نصف النهائي السبت في العاصمة الأرجنتينية.

ويشارك ألكاراس للمرة الأولى في احدى دورات كرة المضرب منذ غيابه عن الملاعب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اضطر للانسحاب خلال مباراته في ربع نهائي دورة باريس للماسترز جراء تعرضه لتمزق في عضلات بطنه، أبعده عن المنافسات بما فيها البطولة الختامية في نهاية العام الماضي وأستراليا المفتوحة مطلع الحالي، ليخسر صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق اللقب.

قال ألكاراس "هي لحظة خاصة بالنسبة لي"، مضيفاً "لقد شعرت بالاحباط قليلاً بعد الاصابة، لذلك كان عليّ أن أستعيد الثقة والإيقاع في تلك الأشهر الأربعة".

وأردف المصنف أول في الدورة "العودة إلى أول بطولة لي في عام 2023 والتأهل للنهائي أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

وتميل الأرقام لصالح ألكاراس الذي فاز على نوري 3 مرات مقابل هزيمة في مواجهاتهم السابقة، علماً أن الأخير فاز على البيروفي خوان بابلو فارياس 7-6 (7-5) و6-4 في ساعة و54 دقيقة في نصف النهائي الآخر لبلوغ المباراة النهائية.

وأثنى ألكاراس على منافسه نوري، المصنف ثانياً في الدورة، قائلاً "هو حقيقة من اللاعبين الأقوياء"، مشدداً انه يتوجب "عليّ بذل قصارى جهدي في النهائي. سأقول إنها ستكون مباراة نهائية صعبة، لكن في نفس الوقت ستكون جميلة".

ويسعى ألكاراس للفوز بلقبه السابع في مسيرته، والخامس على ملاعب ترابية، ولاحراز لقبه الأول منذ فوزه ببطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك العام الماضي.

في المقابل، يأمل نوري (27 عاماً) احراز لقبه السابع في مسيرته والاول له منذ أيار/مايو في ليون على ملاعب ترابية أيضاً. كما وصل اللاعب الأعسر إلى أول نهائي له منذ خسارته أمام الفرنسي ريشار غاسكيه الشهر الماضي في دورة أوكلاند.

وقال نوري "خسرت مباراة نهائية صعبة في أوكلاند، لذا آمل في أن أستعيد بعض المشاعر الجيدة في هذا النهائي".

© 2023 AFP