دورة روتردام: مدفيديف يتوج بلقبه الأول منذ تشرين الأول/أكتوبر

روتردام (هولندا) (أ ف ب) – توج الروسي دانييل مدفيديف بلقبه الأول منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 5-7 و6-2 و6-2 الأحد في نهائي دورة روتردام الهولندية لكرة المضرب.

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واحتاج الروسي الذي تصدر تصنيف رابطة المحترفين "أيه تي بي" لمدة 16 أسبوعاً العام الماضي، الى وساعتين و29 دقيقة كي يحقق فوزه الخامس على سينر من أصل خمس مواجهات جمعته بابن الـ21 عاماً المتوج الأحد الماضي في دورة مونبلييه بلقبه السابع في مسيرته.

ووضع مدفيديف خلفه مشاركتيه الأخيرتين المخيبتين في هذه الدورة، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول عامي 2020 و2021 أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل والصربي دوشان لايوفيتش توالياً.

ورفع الروسي رصيده الى 16 لقباً من أصل 28 مباراة نهائية، وعاد الى منصة التتويج لأول مرة منذ أن أحرز لقب دورة فيينا في تشرين الأول/أكتوبر على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.

وبهذا التتويج، سيشق مدفيديف طريقه الإثنين الى نادي العشرة الأوائل في تصنيف "أيه تي بي" بعدما دخل دورة روتردام وهو في المركز الحادي عشر.

© 2023 AFP