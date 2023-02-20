إيران تستنكر دعوة نجل الشاه السابق لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن

طهران (أ ف ب) – استنكرت إيران الاثنين منظمي مؤتمر ميونيخ للأمن لدعوتهم نجل الشاه السابق لحضور الحدث الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني "توجيه الدعوة إلى نجل دكتاتور مخلوع وهارب من الوطن للمشارکة بالمؤتمر... هذا إهانة للشعب الايراني وتشويه سمعة وفضيحة كبيرة لمؤتمر يدعي أنه مؤثر في ضمن الأمن الدولي"، كما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء.

وكان يشير إلى رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أطيح خلال الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة آية الله روح الله الخميني.

ودعي بهلوي (62 عاما) الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، إلى المؤتمر حيث ألقى كلمة فيما استُبعد المسؤولون الإيرانيون.

وانتقد كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي منظمي المؤتمر لارتكابهم "خطأ فادحا عندما منعوا طرح آراء تختلف عن اراء الادارة الأميركية" لافتا إلى أن ذلك "تسبب في ضربة جوهرية وخطيرة لمصداقية مؤتمر ميونيخ للأمن" وأضاف "خطأ آخر هو أن منظمي هذا المؤتمر، بدلا من دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعطوا المنصة لأشخاص باتو معروفین لدى الجمیع"، وفق "إرنا".

وقال رئيس المؤتمر كريستوف هوسغن مطلع شباط/فبراير إنه لم يوجّه دعوة إلى إيران للمشاركة في الحدث بسبب قمعها الاحتجاجات التي اندلعت منتصف أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أوقف آلاف الأشخاص وأعدم أربعة رجال شنقا>

ويمثل بهلوي أحد مكونات المعارضة المتمركزة خارج إيران لكنه فشل في كسب إجماعها.

فهو يتّهم بأنه لم ينأ بنفسه بما فيه الكفاية عن نظام والده الاستبدادي، ويفتقر إلى الشفافية بشأن ثروة الأسرة وعدم التصرّف في مواجهة عدوانية المناصرين للشاه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولطالما أكّد بهلوي أنه لا يسعى لأي منصب، لكنه قال إنه يريد أن يكون له دور في إنشاء نظام ديموقراطي علماني في إيران.

© 2023 AFP