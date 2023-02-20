دوري "أن بي آيه": جيمس "سأبذل كل ما في وسعي لبلوغ الأدوار الإقصائية"

لوس انجليس (أ ف ب) – قال نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الذي لم يغب عن الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين متتاليتين منذ أول موسمين له في مسيرته الاحترافية، الأحد إنه يرغب في "بذل كل ما في وسعي من أجل التأهل إلى البلاي أوف".

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واضاف "الملك" جيمس في مؤتمر صحافي على هامش مباراة كل النجوم في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي حيث اكتفى بتسجيل 13 نقطة في 14 دقيقة فقط بعد إصابة في يده اليمنى أثناء تسجيله سلة ساحقة: "إنها 23 من أهم مباريات مسيرتي في الموسم العادي" في إشارة للمباريات المتبقية لفريقه.

وعانى ليكرز في بداية هذا الموسم وهو يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزا و32 خسارة.

ويتخلف ليكرز بفارق فوز واحد عن أوكلاهوما سيتي ثاندر (لعب مباراتين أقل) صاحب المركز العاشر الأخير الذي يخول صاحبه خوض ملحق فاصل لكي يتأهل مباشرة الى البلاي أوف، وبفارق أربعة انتصارات خلف دالاس مافريكس (مباراة أكثر) صاحب المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة الى الأدوار الاقصائية.

ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن من كل منطقة في مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز بها مباشرة إلى الادوار الاقصائية، فيما يخوض الخاسر مواجهة أخرى ضد الفائز من مباراة صاحبي المركزين التاسع والعاشر، والفائز من هذه المواجهة يكمل عقد البلاي أوف.

وقال جيمس المتوج بلقب بطل الدوري 4 مرات: "آمل أن أجد طريقة للتأكد من تواجدي في الملعب كل ليلة لخوض تلك المباريات الـ23 من أجل منحنا فرصة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا والذي أصبح مطلع الشهر الحالي الهداف التاريخي للدوري "لا أريد أن أرى نفسي غائبا عن الادوار الاقصائية لمدة عامين متتاليين. هذا ليس جزءًا من الحمض النووي الخاص بي".

وتابع "هذا هو نوع العقلية لدي وآمل أن يكون لدى اللاعبين عندما يعودون من فترة التوقف" بسبب مباراة كل النجوم.

وغاب جيمس عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في القدم اليسرى قبل أن يعود الأربعاء الماضي.

وأردف قائلا "أشعر أنني بحالة جيدة، أهم شيء بالنسبة لي الآن هو الحفاظ على صحتي وأن أكون متاحًا لزملائي في الفريق بعد فترة التوقف هذه، لأننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا إذا أردنا تحقيق شيء مميز".

وأوضح جيمس "لطالما كنت واثقًا في جميع الأندية التي دافعت عن ألوانها، بمجرد (...) دخولنا الأدوار الإقصائية، يمكننا التنافس مع أي فريق ولا أشعر بالفرق الآن".

وغاب ليكرز عن الادوار الاقصائية الموسم الماضي بعد أن أنهى الموسم العادي برصيد 33 فوزا و49 خسارة.

وأبرم الفريق صفقات كبيرة في فترة الانتقالات الأخيرة قبل 10 أيام، حيث تعاقد مع دانجيلو راسل ومو بامبا ومالك بيزلي ودافون ريد وجاريد فاندربيلت والياباني روي هاتشيمورا.

وقال جيمس "مع التشكيلة الجديدة، إذا تمكنا من إنهاء هذا الموسم العادي بالطريقة الصحيحة، فيمكننا التنافس ضد أي فريق في المنطقة الغربية، إن لم يكن في الدوري بأكمله".

وختم "سيتطلب الأمر الكثير من الالتزام، لكن نعم، أشعر أنه إذا تمكنا من حجز بطاقتنا (الى الادوار الاقصائية)، فيمكننا التنافس ضد أي فريق".

© 2023 AFP