شركة مصنّعة لأحذية "نايكي" و"أديداس" في فيتنام ستصرف 6 آلاف عامل

هانوي (أ ف ب) – ستقوم إحدى أكبر شركات تصنيع الأحذية في فيتنام، والتي تنتج خصوصاً أحذية "نايكي" و"أديداس"، بتسريح ستة آلاف عامل بسبب تراجع الطلبات، وفقاً للسلطات المحلية.

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وسيفقد نحو 3 آلاف عامل في مصنع بويوين التابع للمجموعة التايوانية بو تشين، عملهم في نهاية شباط/فبراير، بينما لن يتمّ تجديد عقود عمل 3 آلاف عامل آخرين، وفقاً لوثيقة إدارة العمل في مدينة هو تشي منه حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الإثنين.

وأشارت السلطات إلى "طلبات ضعيفة جداً في العام 2023".

وتعاني فيتنام، أحد أكبر مصدّري المنسوجات والأحذية والأثاث في العالم، من أزمة غلاء المعيشة التي تطال عملاءها الغربيين الذين يستهلكون أقل من ذي قبل.

وبويوين هو أحد أكبر المصانع في مدينة هو تشي منه، العاصمة الاقتصادية لجنوب البلاد، حيث يعمل نحو 50 ألف شخص.

وجاء في الوثيقة أنّ القرار الذي اطّلعت عليه النقابة الممثلة للقوى العاملة، "سيبلغ إلى العمّال المعنيين في 25 شباط/فبراير".

وقالت السلطات إنّ رواتب العمّال ستستمر حتى حصولهم على إعانات البطالة.

وتأتي عمليات التسريح هذه بعدما أجبر مصنع بويوين 20 ألف عامل في نهاية العام الماضي على أخذ إجازة إلزامية بالتناوب، لتقاسُم العمل القليل الذي يتعيّن القيام به.

وفقد أكثر من 630 ألف شخص عملهم، أو تمّ خفض عدد ساعات عملهم في العام 2022، وفقاً لوزير العمل الفيتنامي.

وانخفضت الطلبات الواردة من الولايات المتحدة في الفصل الأخير من العام 2022 بنسبة 30 إلى 40 في المئة، ومن أوروبا بنسبة 60 في المئة، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لاتحاد العمل الفيتنامي.

© 2023 AFP