بطولة إنكلترا: أرسنال يمدد عقده لاعبه المصري النني حتى 2024

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم، الثلاثاء عن تجديد عقد لاعب ارتكازه الدولي المصري محمد النني حتى 2024.

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وكتب من جهته اللاعب البالغ 30 عامًا عبر حسابه على تويتر "يبدأ فصلٌ جديدٌ في مشواري مع أرسنال...بالنسبة لي، أرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه قبل 7 سنوات ما يجعلني اللاعب الحالي الاقدم في الفريق. أرسنال هو منزلي، عائلتي، سعادتي، تطوري وطموحي".

انضم النني الى "المدفعجية" في كانون الثاني/يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري وأعير إلى بشيكتاش التركي في موسم 2019-2020.

خاض معه 155 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا ستة أهداف و10 تمريرات حاسمة وتوج معه بلقب كأس إنكلترا 2017 والدرع الخيرية 2017 و2020.

ويغيب النني عن صفوف أرسنال منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن خضع لجراحة جراء تعرضة لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال التدريبات وأعلن وقتها النادي غيابه "لفترة طويلة".

استهل النني (93 مباراة دولية) مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل في 2013.

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