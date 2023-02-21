دوري أبطال أوروبا: لوكاكو لاستعادة فورمته في الوقت المناسب قبل مواجهة بورتو

ميلانو (أ ف ب) – لم تتكلّل عودة المهاجم روميلو لوكاكو الى إنتر الايطالي بالنجاح، أقله حتى الآن، لكن الدولي البلجيكي بدأ يظهر ملامح إمكانية استعادة فورمته عشية استضافة فريقه بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاربعاء.

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بعد معاناته من إصابات عدة وتعرّضه للانتقادات لأدائه مع منتخب بلاده خلال مونديال قطر الذي خرج منه من دور المجموعات، كان لوكاكو شبح اللاعب الذي حقق مع إنتر لقب "سيري أ" في 2021.

لعب ابن الـ29 عامًا 90 دقيقة كاملة في مباراة واحدة فقط منذ عودته على سبيل الاعارة من تشلسي الانكليزي الصيف الماضي، بدأ أساسيًا سبع مرات وسجل ثلاثة أهداف فقط في جميع المسابقات.

يوم السبت، سجل ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والاول منذ المرحلة الافتتاحية في منتصف آب/أغسطس، من ركلة جزاء مهّدت للفوز على أودينيزي (3-1).

لكن هذه العودة التهديفية لم تكن مثالية بعد أن تصدى الحارس لمحاولته الاولى، لكن الحكم أمر بإعادتها لدخول أحد لاعبي الخصم الى المنطقة قبل أن يسدد، فنجح في الثانية.

راهنًا، يشكل البوسني إدين دجيكو الخيار الاول للعب الى جانب الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، المهاجم الآخر من الثنائية التي كانت تُعرف بـ"لو-لا" والذي عاد من كأس العالم التي توجت به بلاده بفورمة رائعة وحتى حمل شارة القيادة.

سجل مارتينيس 8 أهداف في جميع المسابقات منذ عودته من قطر وسيكون السلاح الفتاك للمدرب سيموني إنزاغي مساء الاربعاء.

تتناقض انتفاضته بعد المونديال بشكل واضح مع حالة لوكاكو الذهنية، بعد أن أهدر البلجيكي سلسلة من الفرص أمام كرواتيا في المباراة الاخيرة من دور المجموعات التي أطاحت حامل برونزية مونديال 2018 من البطولة، بعد أن سقط ضد المغرب في الثانية.

إنتر يرغب في بقائه

قال لوكاكو مطلع العام إن مباراة "كرواتيا كانت خيبة أمل كبيرة ولكن قلت لنفسي: روميلو لم تكن جاهزًا بنسبة 100%، لقد خضت حصتين تدريبيتين فقط".

وتابع اللاعب الذي غاب عن أول مباراة ضد كندا في المونديال وشارك بديلا في الاخريين "لقد تعرضت لانتقاد لاذع استحققته، لكنني الآن أريد حقًا العودة إلى أرض الملعب".

في الصيف، تمحور الحديث حول إمكانية إنتر الذي يعاني من ضائقة مالية من تحويل الاعارة الى صفقة دائمة، نظرًا لتسديد تشلسي أكثر من 100 مليون يورو للحصول على خدماته في عام 2021.

لكن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت على نطاق واسع أنه بينما يرغب إنتر في الإبقاء على لوكاكو، سيتأكد أولا من استعادة لياقته البدنية قبل أن يحاول إقناع تشلسي بقبول أربعة ملايين يورو لتمديد الإعارة لموسم آخر.

يبدو إنزاغي حريصًا على بقائه، في مسعى فريقه لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2011، بينما يخوض أيضًا معركة خماسية في الدوري على ثلاثة مراكز في المسابقة القارية للعام المقبل.

قال إنزاغي بعد الفوز على أودينيزي "يتحسّن لوكاكو يومًا بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، وجلسة تدريبية تلو الاخرى. لدينا إيمان كبير في روم".

وتابع "عانى من المشاكل العام الماضي في لندن، جئنا به الى هنا ومن ثم تعرّض لإصابة قوية أزعجته لأربعة أشهر. إذا بات يشارك أساسيًا في المباريات، فهذا يعني أنه في فورمة جيدة وسيساعده اللعب على تحسينها".

© 2023 AFP