دوري "أن بي آيه": نتس يمدد عقد مدربه لسنوات عدة

نيويورك (أ ف ب) – مدد بروكلين نتس الثلاثاء عقد مدربه جاك فون لسنوات عدة، وذلك بعد تخليه عن نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ في صفقة تبادل، حسب ما أفاد النادي المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وشغل فون (48 عاماً) المتوج كلاعب بلقب الدوري مع سان أنتونيو سبيرز عام 2007، منصب مساعد المدرب قبل أن يتسلم مهام المدرب الرئيسي في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة المدرب السابق الكندي ستيف ناش.

ومنذ بداية فون، حقق نتس 32 فوزاً مقابل 19 هزيمة ليصل الفريق الى عطلة مباراة "أول ستار" التقليدية خامساً في ترتيب المنطقة الشرقية بـ34 فوزاً مقابل 24 هزيمة.

قال النيوزيلندي شون ماركس المدير العام لنتس "لقد أحدث جاك تأثيراً فورياً وغير محدود على النادي بأكمله منذ توليه دور المدرب الرئيسي".

وأضاف "لقد أظهر قيادته بوضوح من خلال قدرته على الاتصال والتواصل على مستوى عالٍ للغاية مع إظهار غرائز هائلة للعبة".

ويتوجب على نتس إعادة ترتيب صفوفه في أعقاب رحيل دورانت إلى فينيكس صنز وإرفينغ إلى دالاس مافريكس.

وسيعتمد النادي على فون لتجديد التشكيلة بنجاح بعد فشل تجربة الثلاثة الكبار مع دورانت وإرفينغ وجيمس هاردن، علماً ان الأخير غادر بدوره في وقت سابق إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وأردف ماركس "كشخص، لا يمكن أن تجد احداً أفضل من جاك" مشدداً "شخصيته لا تشوبها شائبة وليس هناك ممثل أفضل لفريقنا ومدينتنا. يسعدنا أن يقود جاك فريق نتس لسنوات قادمة".

ومنذ أن تسلم فون مهامه، انضم بروكلين إلى فريقي فيلادلفيا وبوسطن سلتيكس، صاحب أفضل سجل في الموسم العادي، كالأندية الوحيدة المتواجدة في المراكز العشرة الأولى في الدوري هجومياً ودفاعياً.

وحقق فون 58 فوزاً مقابل 158 هزيمة مع أورلاندو ماجيك الذي أشرف عليه قرابة ثلاثة أعوام (2012-2015)، كما فاز في 7 مباريات وخسر ثلاث في فترة انتقالية سابقة كمدرب نتس عام 2020.

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