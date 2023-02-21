دوري "أن بي ايه": تايتوم ينقل تركيزه إلى معركة تتويج بوسطن

سولات لايك سيتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حوّل جايسون تايتوم، أفضل لاعب في مباراة "كل النجوم" تركيزه إلى معركة فريقه بوسطن سلتيكس لاحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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بتسجيله 22 محاولة من أصل 31، عشر ثلاثيات من اصل 18، انهى تايتوم مباراة "أول ستار" برصيد 55 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليقود فريق يانيس إلى الفوز على فريق ليبرون 184-175.

لكن مع انتهاء المباراة الاستعراضية، ينصبّ تركيز اللاعب البالغ 24 عاماً على تثبيت موقع فريقه في صدارة دوري "أن بي ايه"، ومتابعة مستوياته الرائعة التي جعلته يحقق معدلاً بلغ 30.6 نقطة و8.6 متابعات و4.5% تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

قال تايتوم "يجب أن يكون هدفنا واحداً وهو احراز لقب الدوري. كان توقفاً جيداً لنا من الناحيتين الذهنية والجسدية، لكن حان وقت العودة إلى العمل".

وتايتوم الذي يخوض موسمه السادس في الدوري اللامع، كان قد قاد بوسطن إلى نهائي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2010، وذلك قبل خسارته أمام غولدن ستايت ووريرز 2-4.

تعلّم أهمية الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء الدور المنتظم "منذ قدومي إلى الدوري، تصاعد مستوى الفرق التي تلعب جيداً في نهاية الموسم وانعكس هذا الأمر على نتائجها في الأدوار الاقصائية.. الفترة الأخيرة من الموسم مهمّة".

تابع تايتوم الباحث عن فض شراكة بوسطن في صدارة الدوري مع لوس أنجليس ليكرز (17) "تريد أن تكون بصحّة جيّدة قدر المستطاع وأنت تخوص البلاي أوف. أن تقدّم أفضل مستوياتك فردياً وكلاعب ضمن مجموعة، وهذا ما نحاول القيام به".

يتصدّر بوسطن ترتيب الدوري مع 42 فوزاً مقابل 17 خسارة، بفارق فوز وحيد عن وصيفه في المنطقة الشرقية ميلووكي باكس، فيما يحتل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المركز الثالث (38-19) أمام كليفلاند كافالييرز وبروكلين نتس الذي يتجه نجو الانحدار بعد خسارة نجميه كيفن دورانت لفينيكس صنز وكايري إرفينغ إلى دالاس مافريكس.

دنفر متحفّظ

بدوره، خاض يانيس لفترة قصيرة في مباراة كل النجوم، لاصابته بمعصمه الأيمن، وهو يأمل أن يحقق انطلاقة قوية مع ميلووكي باكس في الخط المستقيم الاخير من الدور المنتظم.

الصربي نيكولا يوكيتش عملاق دنفر ناغتس © باتريك ت. فالون / ا ف ب

قال "الوحش" اليوناني "آمل أن أكون متاحاً عندما يحتاجني فريقي".

في المنطقة الغربية، يتصدر دنفر ناغتس (41-18)، بفارق مباراة عن بوسطن، فيما يبدو ممفيس غريزليز بعيداً (35-22) وخلفه ساكرامنتو كينغز (32-25) ثم لوس أنجليس كليبرز (33-28).

يبلغ معدّل عملاقه الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري آخر موسمين والذي بلغ الثامنة والعشرين الأحد، تريبل دابل في المباراة الواحدة (24.7 نقطة و11.5 متابعة و10.1 تمريرة حاسمة).

اعتبر ان دنفر يستفيد من عدم ترشيحه من قبل باقي الأندية، رغم تصدره منطقته.

قال يوكيتش "يعجبنا هذا الأمر. لا نحتاج (للانتباه). نعرف ماذا نفعل. نثق بنظام كرة السلة الذي بنيناه على مرّ السنين".

تابع "لا يزال يعمل. لا يمكن لأي شيء التأثير علينا من الخارج. نفكّر في أنفسنا وبكيفية تطوّرنا".

دورانت معجب بكريس بول

عزّز كل من فينيكس ودالاس تشكيلته في الخط الأخير من الدوري، فضمّ الأوّل دورانت والتحق إرفينغ بالسلوفيني لوكا دونتشيتش في دالاس.

كايري إرفينغ يتجه نحو السلة في مباراة كل النجوم © باتريك ت. فالون / ا ف ب

قال دورانت عن الثنائي الجديد دونتشيتش-إرفينغ "سيكون رائعاً. لن تكون مراقبتهم سهلة على الاطلاق".

سيحظى دورانت بدعم كريس بول من الجهة الخلفية والى جانبه الهداف ديفن بوكر والعملاق ديأندري أيتون.

يبدو أفضل لاعب سابق في الدوري والنهائي متحمّساً للعب إلى جانب الموزّع المخضرم بول، الباحث عن لقب أول عندما يبلغ الثامنة والثلاثين في أيار/مايو.

شرح دورانت "معدل ذكائه في اللعبة، شغفه لهذه الرياضة، أعتقد انه يجب تقديره أكثر. سي بي يعشق الكرة حقاً. يحبّ مشاهدة المباراة، وكأنه يحلّلها. على غرار الأمور الاستراتيجية".

تابع "يجذبني دوماً إلى جانبه ونتحدث سوياً، يعجبني هذا الأمر. في أرض الملعب، يصنع الكثير لزملائه".

هذا ويتوقع أن ينضم الموزّع المخضرم راسل وستبروك إلى صفوف لوس أنجليس كليبرز، ليلعب إلى جانب بول جورج وكواهي لينارد.

© 2023 AFP