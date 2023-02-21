كيرلي يتطلع لتحقيق ثنائية 100 و200 م في بطولة العالم لألعاب القوى

ملبورن (أ ف ب) – أكد النجم الاميركي فريد كيرلي أن هدفه الاسمى في عام 2023 هو تكرار إنجاز الاسطورة الجمايكي أوسين بولت، والفوز بذهبيتي سباقي 100 م و200 م في بطولة العالم لألعاب القوى في آب/أغسطس المقبل في بوداست.

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سيكون بطل العالم في سباق 100 م والحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو عام 2021 محط أنظار في لقاء موري بلانت في ملبورن في أستراليا الخميس.

هو واحد من ثلاثة عدائين فقط في التاريخ الذين حققوا زمنًا أقل من 10 ثوانٍ في 100 م، أقل من 20 ثانية في 200 م وأقل من 44 ثانية في 400 م.

لكنه اختار التركيز على 200 م، بعد أن فشل العام الماضي في هذه المسافة في بطولة العالم في يوجين وخرج من نصف النهائي.

قال ابن الـ27 عامًا للصحافيين "أعلم أن تدريباتي تسير بشكل جيد، لذا آمل أن أمضي وقتًا جيدًا (على المضمار). العام الماضي أخفقت في 200 م، لذا كل ما أفكر فيه في الوقت الراهن هو حصد ذهبيتين".

تعهد بتحقق زمن أقل من 20 ثانية في ملبورن، اللقاء الذي تمت ترقيته إلى مستوى "وورلد كونتينانتل تور غولد"، أي مباشرة تحت الدوري الماسي.

تبقى أفضل نتيجة لكيرلي في 200 م 19.76 ثانية وسيرتقب منافسة من الاسترالي روهام براونينغ.

حقق الاميركي نواه لايلز أفضل توقيت في العام الماضي في 200 م (19.31 ث) عندما أحرز ذهبية بطولة العالم، محرزًا ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذه المسافة خلف بولت ومواطن الاخير يوهان بلايك.

© 2023 AFP