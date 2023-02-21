هيومن رايتس ووتش تتهم روسيا بارتكاب "جريمة حرب" في قصف محطة كراماتورسك في أوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء الجيش الروسي بارتكاب "جريمة حرب" في الهجوم الصاروخي على محطة القطار في كراماتورسك بشرق أوكرانيا الذي أسفر في نيسان/أبريل 2022 عن مقتل ستين مدنياً كانوا يحاولون الفرار من المنطقة.

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كتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن تحقيق أجرته مع وكالة التحقيقات المرئية سيتو ريسرتش SITU Research "تشير الأدلة بوضوح إلى أن الصاروخ الذي قتل وجرح مدنيين في محطة قطارات كراماتورسك أطلق من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. هذا الهجوم ينتهك قوانين الحرب ويعد جريمة حرب".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنها حددت "المكان المحتمل لشن الهجوم" في قرية كونييه في منطقة خاركيف، التي كانت آنذاك تحت السيطرة الروسية.

في 8 نيسان/أبريل 2022، قبل العاشرة والنصف صباحًا، وفيما سارع آلاف المدنيين للفرار من المنطقة المهددة بهجوم روسي كبير، أصاب صاروخ توشكا-يو مزود بقنابل عنقودية محطة كراماتورسك، مركز الإخلاء الرئيسي في المنطقة.

قُتل 61 شخصًا وأصيب أكثر من 160 بجروح، وفقًا لحصيلة نشرتها بلدية كراماتورسك. فيما بلغت حصيلة أعدتها هيومن رايتس ووتش 58 قتيلًا مدنيين.

حققت هيومن رايتس ووتش في كراماتورسك في الفترة من 14 إلى 24 أيار/مايو 2022، وأجرت مقابلات مع شهود وضحايا الهجوم وحللت "أكثر من 200 صورة وفيديو". كما ذهبت المنظمة غير الحكومية إلى كونييه في 10 و11 كانون الثاني/يناير، بعد أن حررها الجيش الأوكراني، وتحدثت مع حوالي خمسة عشر من سكانها.

نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت كييف بإطلاق النار على المحطة لتعطيل عمليات الإجلاء، لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنها لم تجد "أي دليل يؤيد ما قالته روسيا... على عكس ذلك، كل شيء يشير إلى أن القوات الروسية أطلقت صاروخ توشكا-يو على محطة كراماتورسك"، مشيرة إلى أنها حددت "عدة أماكن حيث يبدو أن القوات الروسية نشرت أنظمة صواريخ توشكا-يو في أوكرانيا" منذ بداية الحرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المكان المرجح هو قرية كونييه حيث تُظهر صور بالأقمار الاصطناعية التُقطت في نيسان/أبريل على وجه الخصوص "عدة حاويات كبيرة مستطيلة الشكل" يتطابق شكلها وحجمها ولونها مع تلك التي تنقل صواريخ توشكا-يو.

وقال سكان إنه كان هناك أيضا "نشاط عسكري روسي كبير في القرية ومحيطها في بداية نيسان/أبريل، بما في ذلك إطلاق الذخيرة".

خلال زيارتها للقرية بعد أربعة أشهر من تحريرها، عثرت المنظمة غير الحكومية على شظايا صواريخ توشكا-يو و"العديد من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة".

كتبت هيومن رايتس ووتش أن "تشير هذه الأدلة بوضوح إلى أن القوات الروسية كانت لديها مركبات إطلاق ... وصواريخ توشكا-يو حول قرية كونييه تقريبًا في وقت الهجوم في كراماتورسك وأن القوات الروسية شنت هجمات بانتظام خلال هذه الفترة".

وخلصت إلى أن "هجوم روسيا على محطة قطار كراماتورسك المزدحمة كان بدون تمييز على نحو غير قانوني"، مؤكدة أن المحطة لم تكن هدفًا عسكريًا مقبولًا وأن "القادة العسكريين الروس الذين أمروا بالهجوم ونفذوه ارتكبوا جريمة حرب".

© 2023 AFP