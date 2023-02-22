دوري أبطال أوروبا: البديل لوكاكو يمنح إنتر فوزًا قاتلا على بورتو

ميلانو (أ ف ب) – منح البديل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إنتر الايطالي فوزًا قاتلا 1-0 على ضيفه بورتو البرتغالي، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 86 من ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاربعاء.

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ومنح لوكاكو دفعة معنوية لإنتر لبلوغ الدور ربع النهائي في المسابقة القارية للمرة الاولى منذ 2011 قبل لقائهما في لشبونة بعد ثلاثة أسابيع.

واستفاد إنتر من إكمال بورتو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 إثر طرد أوتافيو ليسجل الهدف الوحيد.

وكانت هذه المواجهة بين المدربين سيموني إنزاغي وسيرجيو كونسيساو، الزميلين السابقين في لاتسيو الايطالي الذي أحرزا سويًا معه الدوري والكأس في 2000، الكأس في 2004 بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية 1999.

وكانت هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين، وللمفارقة أن الاربع السابقة كانت جميعها في عام 2005: تأهل إنتر على حساب بورتو الى ربع نهائي 2004-2005 (فوز وتعادل في ثمن النهائي) والتقيا مجددًا في دور المجموعات من الموسم التالي (فوز لكل فريق).

وتأهل إنتر الى ثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي حلّ ثالثًا.

وبدأ البوسني إدين دجيكو أساسيًا على حساب لوكاكو في خط الهجوم الى جانب الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، فيما قاد الايراني مهدي طارمي، صاحب الاهداف الخمسة في دور المجموعات، خط هجوم بورتو.

وفرض إنتر سيطرة مطلقة على بداية الشوط الاول وأتيحت فرصة لمارتينيس عندما رفع فيديريكو ديماركو عرضية رائعة عن الطرف الايسر الى المنطقة، تابعها الارجنتيني فوق العارضة (13).

وأتت التسديدة الاولى على المرمى من التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي سدد من مكان بعيد من قرب خط التماس على الطرف الايسر كرة قوية أبعدها الحارس ديوغو كوستا الى ركنية (18).

وأظهر بورتو الذي بلغ ربع النهائي مرتين في المواسم الاربعة الماضية، بعض اللمحات عند حوزته للكرة وأتيحت له فرصة محققة من لعبة جميلة بعد أن مرر أوتافيو بينية زاحفة الى داخل المنطقة الى طارمي الذي مررها سريعًا خلفية بكعب قدمه الى الصربي ماركو غروييتش سددها قوية نحو المرمى، تصدى لها الحارس الكاميروني أندري أونانا لتتهيأ أمام البرازيلي وندرسون غالينو تابعها برأسه خارج المرمى (37).

وتألق كوستا في نهاية الشوط الاول حارمًا إنتر من الدخول الى الاستراحة متقدمًا عندما تصدى بيد واحدة وبطريقة رائعة لرأسية أليساندرو باستوني إثر كرة ثابتة نفذها ديماركو (45+3).

وبدأ إنتر الثاني من حيث أنهى الاول ومرر السلوفاكي ميلان شكرينيار كرة طويلة رائعة منخفضة الى داخل المنطقة نحو نيكولو باريلا تابعها خاطفة مرت قريبة من القائم (52).

قام بعدها أونانا بتصديين تواليًا حارمًا بورتو من تقدم محقق، اعترض أولا شكرينيار تسديدة من زايدو سانوسي لتعود الى النيجيري الذي سددها قوية تصدى لها الكاميروني لتتهيأ امام طارمي تابعها مجددًا كان لها أونانا في المرصاد (57).

دفع بعدها إنزاغي بلوكاكو والالماني روبن غوزنس بدلا من دجيكو وديماركو تواليًا (58).

وأهدر مارتينيس فرصة محققة عندما وصلته كرة نحو القائم الثاني من لوكاكو لم يصل لها في الوقت المناسب (73).

ولعب بورتو آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين إثر طرد أوتافيو بصفراء ثانية لدهسه على قدم تشالهان أوغلو.

وسجل لوكاكو الهدف الوحيد عندما تابع أولا رأسية إثر عرضية من باريلا ارتدت من القائم لتعود إليه ويتابعها في الشباك.

وسيتسلح بورتو في مباراة العودة بواقع إقصائه ستة أندية إيطالية في العقدين الأخيرين من المسابقات الأوروبية.

© 2023 AFP