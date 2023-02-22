دوري أبطال أوروبا:مانشستر سيتي يعود بالتعادل 1-1 من ارض لايبزيغ

لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب) – عاد مانشستر سيتي الانكليزي بالتعادل 1-1 من ارض لايبزيغ الالماني الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

افتتح سيتي التسجيل بواسطة جناحه الجزائري رياض محرز (27) وعادل للايبزيغ مدافعه الكرواتي يوسكو غفارديول بكرة رأسية (70).

خاض مانشستر سيتي اللاهث وراء لقبه الاوروبي الكبير الاول، المباراة في غياب صانع ألعابه المؤثر البلجيكي كيفن دي بروين ومدافعه الاسباني ايمريك لابورت بداعي المرض.

في المقابل، بدأ المهاجم الفرنسي الدولي وهداف لايبزيغ كريستوفر نكونكو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه مؤخرا من اصابة في ركبته ابعدته عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم الاخيرة في قطر، علما بأنه شارك احتياطيا للمرة الاولى خلال مباراة فريقه في الدوري الالماني ضد فولفسبورغ السبت الماضي وساهم بتمريرة حاسمة.

ويغيب ايضا الجناح الاسباني داني أولمو، فقاد خط هجوم في غيابهما تيمو فيرنر والبرتغالي اندري سيلفا.

كعادته، استحوذ سيتي بنسبة كبيرة على الكرة من دون ان يشكل خطورة حقيقية على مرمى لايبزيغ وانتظر حتى الدقيقة 13 لكي يسدد مدافعه البرتغالي روبن دياش اول كرة بين الخشبات الثلاث من رأسية اثر ركلة ركنية رفعها محرز لكنها جاءت ضعيفة بين يدي الحارس (13).

واستغل سيتي تمريرة خاطئة على مشارف المنطقة فوصلت الى محرز الذي اطلق كرة قوية بيسراه داخل الشباك مفتتحا التسجيل (27).

وهو الهدف الثاني عشر في مختلف المسابقات هذا الموسم لمحرز الذي احتفل الثلاثاء ببلوغه الثانية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني تخلى لايبزيغ عن حذره وسنحت له فرصتان للبديل بنجامان هنريخس واحدة رأسية واخرى من تسديدة زاحفة من دون ان ينجح في التسجيل (51 و53).

وقام سيلفا بمجهود فردي رائع وراوغ احد مدافعي سيتي لينفرد بالحارس البرازيلي ايدرسون الذي تصدى لمحاولته (63).

وفي اول فرصة له في المباراة سدد هداف مانشستر سيتي النروجي ايرلينغ هالاند كرة زاحفة مرت الى جانب القائم الايمن (68).

وطار ايدرسون لكرة قوية سددها المجري دومينيك تشوبوشلاي وحولها ركنية جاء منها هدف التعادل من كرة رأسية لغفارديول (70).

ورد سيتي من خلال تسديدة للاعب وسطه الالماني ايلكاي غوندونغان لكن حارس لايبزيغ ابعده كرته ببراعة (73).

© 2023 AFP