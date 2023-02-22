دوري الأبطال: فان دايك يقرّ بـ"مهمة شبه مستحيلة" لليفربول في مدريد

لندن (أ ف ب) – أقرّ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي الوصيف الأربعاء أن فريقه تنتظره مهمة "شبه مستحيلة" لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداة الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 2-5 في ذهاب دور ثمن النهائي.

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وتقدم رجال المدرب الألماني يورغن كلوب 2-صفر في "أنفيلد" الثلاثاء، لكن شباكهم استقبلت بعد ذلك خمسة أهداف بمواجهة حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة القارية الأم (14 مرة)، فتلقوا أكبر خسارة في عقر دارهم على الساحة الأوروبية.

وقال فان دايك عن مباراة الإياب في العاصمة الاسبانية في 15 آذار/مارس المقبل: "تنتظرنا مهمة شبه مستحيلة في مدريد في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن عندما يحين الوقت، سنركز وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل النادي بأفضل ما نستطيع".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو مشاهدة ما حصل والتعلم منه والتأكد من عدم حدوثه في المباراة التالية، وهي أمام كريستال بالاس (السبت في الدوري ضمن منافسات المرحلة 25). يبدو الأمر سهلاً للغاية ولكنه ليس كذلك، هذه الحقيقة الصعبة".

وتابع "إذا نظرت إلى الخلف في آخر مباراتين، فقد لعبنا بشكل جيد (الفوز على إيفرتون ونيوكاسل) وهذا شيء يجب أن نركز عليه أيضاً ولا نشعر بالذعر".

وبدأ ليفربول بقوة في أمسية الثلاثاء، متقدماً بهدفي مهاجميه الأوروغوياني داروين نونييس والمصري محمد صلاح في غضون ربع ساعة حيث سعى فريق كلوب للثأر من هزيمته أمام ريال في نهائي الموسم الماضي في باريس.

غير أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أعاد النادي الملكي إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدفين ليعادل الكفة 2-2 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن ينهار "الريدز" بعد الاستراحة.

ووضع البرازيلي الآخر إيدر ميليتاو الفريق الزائر في المقدمة، قبل أن يسجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفين رافعاً النتيجة إلى 5-2.

وشدد فان دايك على أن ريال يملك "العديد من اللاعبين الممتازين في جميع المراكز ويمكنهم معاقبتك واستغلال الأخطاء التي ترتكبها وهذا ما فعلوه خاصة في الشوط الثاني".

وأردف قائلا "من الواضح جداً أن نرى أخطاء (ارتكبناها) لا يجب أن نرتكبها لكنها تحدث في كرة القدم. نحن لسنا رجال آليين".

وزادت هذه الخسارة من محن "الريدز" الذي يمرّ بموسم سيئ على صعيد النتائج، اذ فقد لقبي كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة وكأس الاتحادي الانكليزي ويقبع في المركز الثامن في البريميرليغ متأخراً بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، علماً أنه خاض مباراتين أقل.

كما يعاني ليفربول دفاعياً اذ اهتزت شباكه بثلاثة أهداف أو أكثر خلال 8 مباريات هذا الموسم، وتلقى ضربة معنوية جديدة باصابة مدافعه جو غوميز الذي غادر ملعب "أنفيلد" كاجراء احترازي.

واعتبر فان دايك ان السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو "البقاء معاً"، وختم قائلاً "الجميع يشعر بالغضب، من الواضح أن الجميع يشعر بالاحباط لكن المباراة القادمة ستكون في غضون أربعة أيام (في بالاس)، لذلك إذا أردنا اللعب هناك، فعلينا أن نتغير سريعاً بسرعة وهذا ما سنفعله".

© 2023 AFP